Bayern-Frauen tragen Kracher gegen Barcelona in der Allianz Arena aus

Die Frauen des FC Bayern werden in der Champions League ein Spiel in der Allianz Arena absolvieren. Ein großartiger Rahmen, aber nicht das beste Omen.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München werden zum zweiten Mal in der Allianz Arena spielen. es FC Bayern München dürfen sich auf ihren zweiten Auftritt in der Allianz Arena freuen. "Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer im BR.

Das Gruppenspiel der Bayern-Frauen in der Champions League wird am 7. Dezember 2022 stattfinden. Dann können sie den Frauen des FC Barcelona in München einen spektakulären Empfang bereiten und einen guten Rahmen bieten. Zuvor treten die Münchnerinnen am 24. November in Barcelona an.

Bayern-Frauen gegen FC Barcelona zum zweiten Mal in Allianz Arena

Für die Frauen des FC Bayern wird der Kracher gegen Barcelona das zweite Spiel in der Allianz Arena darstellen. Im März bestritten sie das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in der Arena, in der sonst die Herren des deutschen Rekordmeisters auftreten. Ein gutes Omen ist der neuerliche Auftritt nicht unbedingt. Vor 13.000 Zuschauern mussten sich die Münchnerinnen im März gegen Paris Saint-Germain mit 1:2 geschlagen geben."Das war für die Frauen auch ein tolles Erlebnis" sagte Hainer trotzdem. Er das Team immer näher "an die europäische Spitze" heranrücken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Frauen des FC Barcelona kennen sich mit einem großartigen Rahmen für ein Fußballspiel aus. Im März stellten sie einen Zuschauer-Weltrekord auf, als 91.553 Menschen im Camp Nou den 5:2-Sieg des Teams aus Katalonien gegen den großen Rivalen Real Madrid von der Tribüne aus verfolgten.

Der FC Barcelona gehört im Frauen-Fußball zu den besten Mannschaften der Welt. In der vergangenen Saison schaltete der Klub im Halbfinale der Champions League die Frauen des VfL Wolfsburg aus. Im Finale unterlagen die Barca-Frauen dann allerdings mit 1:3 Olympique Lyon.