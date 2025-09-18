Der Sieg gegen Chelsea stärkt das bayerische Selbstverständnis

Der 3:1-Sieg gegen den FC Chelsea bedeutet für Manuel Neuer den Eintritt in einen elitären Klub: Für den 39-jährigen Ex-Nationalkeeper war es der 100. Sieg in einem Champions-League-Spiel. Neuer ist erst der vierte Spieler, der eine dreistellige Siegmarke in der Königsklasse erreicht hat. Mehr als er haben nur der langjährige Real-Keeper Iker Casillas (101), Thomas Müller (110) und ein gewisser Cristiano Ronaldo (115) auf dem Konto. Neuer, dessen erster Erfolg in der Champions League vom 3. Oktober 2007 gegen Rosenborg Trondheim zurückdatiert und einer mit dem FC Schalke war, gab sich am Mikrofon bei DAZN zurückhaltend: Dass er diese Marke nun geknackt habe, erfahre er erst jetzt. „Das ist eine schöne Zahl. Aber wichtiger ist es, diese Siege immer mit der Mannschaft gewonnen zu haben.“

Das klingt wie eine Floskel, ist auch eine Floskel, ist aber für den FC Bayern tatsächlich der wichtigste Aspekt beim Auftakt in die Champions League gewesen. Der Sieg gegen den FC Chelsea, immerhin amtierender Klub-Weltmeister, zeigte: Der FC Bayern kann gegen die deutlich spendierfreudigeren Gäste aus England nicht nur mithalten, sondern über nahezu die gesamte Dauer des Spiels das Geschehen bestimmen. Oder, um es mit Neuer zu sagen: „Chelsea ist jetzt keine Hausaufgabe, Chelsea ist ein Brocken. Es ist schon eine Krönung, wie wir gespielt und sie niedergerungen haben.“

Harry Kane und Michael Olise glänzten beim Sieg der Bayern gegen Chelsea

Zudem verfügen die Münchner nach wie vor über herausragende Einzelspieler, die den Unterschied ausmachen können. Gegen Chelsea war das natürlich wieder mal Harry Kane, der mit seinem Doppelpack (20. Minute/ Elfmeter, 63.) die Entscheidung brachte. Die Führung zum 1:0 resultierte zudem aus einer Einzelleistung eines Spielers, der selbst sieben Jahre in der Jugend von Chelsea verbracht hatte, ehe er mit 15 Jahren den Klub verließ: Michael Olise. Der gebürtige Londoner mit französischem Pass hatte das Dribbling gegen Joao Pedro an der Außenlinie gewonnen und war auf rechts durchgebrochen. Seine scharfe Hereingabe in den Strafraum knallte vom Knie von Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah in den Kasten der Blues (20.). Olise war auch sonst an nahezu jeder gefährlichen Aktion der Münchner beteiligt und musste sich nur den Vorwurf gefallen lassen, dass er es versäumte, selbst ein Tor zu erzielen.

Nach Spielende gab es dafür Lob von allen Seiten. Konrad Laimer, der Olise als defensiver Part der rechten Seite den Rücken freihält, adelte seinen offensiven Kollegen: „Es macht Spaß, mit ihm zusammen zu spielen. Er trifft viele richtige Entscheidungen und ist ein Faktor in so großen Spielen.“ Trainer Vincent Kompany stellte zudem die persönliche Entwicklung heraus: „Als wir ihn von Crystal Palace geholt haben, hatte er noch nicht das Standing von heute. Nach seiner ersten Saison gibt es jetzt eine Erwartungshaltung an ihn, die er bestätigt.“

Olise dürfte als eine der besten Verpflichtungen der jüngeren Bayern-Historie gelten: In bislang 61 Pflichtspielen steuerte der 23-Jährige 24 Tore und 25 Vorlagen bei, in der aktuellen Saison sind es vier Tore in fünf Pflichtspielen. Die Bayern-Fans wählten den Offensivspieler zum Spieler des Monats August. Laut dem britischen Portal Football Insider soll der FC Bayern dem Profi, der vor einem Jahr für 53 Millionen Euro gekommen ist, deswegen ein Preisschild von umgerechnet 115 Millionen Euro umgehängt haben. Es ist eine Preisvorstellung, die zumindest nach derzeitigen Maßstäben selbst für englische Klubs astronomisch hoch erscheint.

Bayern-Torwart Manuel Neuer: „Wir reiten derzeit auf einer positiven Welle“

Idealerweise hilft Olise seinen Mitspielern aber weiterhin, Sieg um Sieg einzufahren. Mit dem Supercup sind es sechs Erfolge in ebenso vielen Pflichtspielen. Der gegen Chelsea war fürs Selbstverständnis bislang der wichtigste, auch wenn Kompany befand: „Stuttgart war auch keine leichte Aufgabe, ebenso wie Leipzig.“

Manuel Neuer will dieses positive Gefühl beibehalten: „Wir reiten derzeit auf einer positiven Welle. Und wir müssen versuchen, diese so lange wie möglich positiv zu gestalten.“ Tatsächlich verdeckt die Welle des Erfolgs derzeit vieles, was geeignet wäre, um für größere Misstöne zu sorgen. Als da wären: die Diskussionen um den engen Kader, die eher medioker verlaufene Transferperiode allgemein, die Dissonanzen zwischen Patron Uli Hoeneß und Max Eberl. Die so simpel wie allgemein gültige Formel: Ist der Erfolg da, ist doch alles richtig. Und nun kommt am Samstag auch noch der Start des Oktoberfestes hinzu – zu Wiesn-Zeiten sind die Münchner traditionell eher schwer zu schlagen, auch wenn es am Samstag ins weit entfernte Hoffenheim geht, mit dem die Bayern nur nach Ansicht von Uli Hoeneß etwas gemein haben.

Josip Stanisic verletzte sich gegen Chelsea: Diagnose ist da

Einer, der in den kommenden Partien nicht zur Verfügung stehen wird, ist Josip Stanisic. Der kroatische Nationalspieler, bislang im Zuge der engen Personaldecke ein unangefochtener Stammspieler auf der linken Abwehrseite, musste gegen Chelsea nach einem Zusammenprall mit Chalobah verletzt den Platz verlassen. Am Donnerstag veröffentlichte der FC Bayern das Ergebnis der medizinischen Untersuchung: Der Defensivspieler erlitt demnach eine „Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk“ und muss „vorerst“ eine Pause einlegen. Als etatmäßiger Ersatz gilt der Franzose Sacha Boey, der Stanisic auch am Mittwochabend ersetzt hatte.

Tore: 1:0 Chalobah (ET, 20.) 2:0 Kane (Elfmeter, 26.) 2:1 Palmer (29.), 3:1 Kane (63.)