Müllers Pointe reicht nicht: FC Bayern verliert knapp

Vielleicht wäre das etwas zu viel Kitsch gewesen. Da wird diesem Thomas Müller, dieser Vereinslegende der Bayern, ausgerechnet vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Saison das Aus bei seinem Herzensclub FC Bayern verkündet. Dann erwartet eigentlich jeder zwischen Flensburg und Garmisch, dass besagter Müller in diesem Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand von Beginn an ran darf – ist ja ohnehin jeder verletzt. Dann sitzt dieser Müller 74 lange Minuten auf der Bank und muss zusehen, wie seine Mitspieler Chane um Chance vergeben. Und dann? Dann schien die Vereinslegende wie so oft die Pointe auf seiner Seite zu haben: Müller traf für die Bayern, fünf Minuten vor Schluss. 1:1 gegen Inter – was vielleicht eben so viel Kitsch gewesen wäre. Eben jener Gefühlsduselei zog Inter aber eiskalt den Stecker: Kurz vor dem Ende traf Davide Frattesi zur 1:2-Niederlage.

Trainer Vincent Kompany hatte sieben Stammspieler ersetzen müssen, darunter den erst am Freitagabend neu in den Krankenstand hinzugekommenen Jamal Musiala. Der Nationalspieler verfolgte die Partie von der Tribüne aus. Auf der zentralen Position hinter den Spitzen hatten eben viele diesen Thomas Müller in dessen ersten Spiel nach Bekanntwerden des Bayern-Abschieds erwartet. Statt der Vereinslegende beorderte er den Portugiesen Raphael Guerreiro, der zuletzt auf der linken Außenbahn im Einsatz gewesen war, ins zentrale Mittelfeld. Im Vergleich zum Sieg in Augsburg kam zudem der zuletzt geschonte Leon Goretzka für Joao Palhinha in die Startelf der Münchner.

Harry Kane vergibt Großchance, auf der Gegenseite trifft Lautaro Martinez

Gegen die beste Defensive der laufenden Champions-League-Saison (zwei Gegentore in zuvor zehn Partien) machten die Bayern von Beginn an Druck. Michael Olise dribbelte von rechtsaußen in den Strafraum, schloss in Robben-Manier ab – und der ehemalige Münchner im Inter-Tor, Yann Sommer, klärte zur ersten Ecke des Spiels (6.). Harry Kane hatte per Kopfball aus fünf Metern die große Chance zur Führung, bekam den Ball aber nicht mehr gut genug aufs Tor gedrückt (13.). Nach einem Ballgewinn während des Inter-Aufbauspiels versuchte es erneut Olise per Distanzschuss (15.). Inter kam nur vereinzelt aus der eigenen Hälfte, deutete aber in Form des ehemaligen HSV-Profis Hakan Calhanoglu an, dass es nur wenig braucht für ein Mailander Tor.

Eine Chance der Marke „100 Prozent“ hatte dann derjenige auf dem Fuß, der eigentlich auch „Mister 100 Prozent“ ist: Harry Kane. Nach einer starken Spieleröffnung von Jonas Urbig gelangte der Ball zu Olise, der auf den völlig freien Engländer durchsteckte. Der konnte sich die Ecke aussuchen – und knallte den Ball völlig untypisch nicht ins Netz, sondern an den Außenpfosten (26.). Es war eine Szene, nach der ein Bruch im Bayern-Spiel war. Inter wurde stärker. Nachlässigkeiten wie diese zu bestrafen gehört zu den Spezialitäten italienischer Mannschaften. Folgerichtig waren es die Inter-Fans, die daraufhin jubeln durften. Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram legte im Strafraum technisch raffiniert auf den nachrückenden Lautaro Martinez ab. Der argentinische Kapitän traf per Außenrist-Schuss in den Bayern-Kasten – 0:1 (38.). Olise hatte zuvor den entscheidenden Zweikampf verloren.

Fans forderten Einwechslung von Thomas Müller

Thomas Müller hatte einen ausgezeichneten Blick auf die Situation: Als das Tor fiel, wärmte er sich gerade mit den anderen Ersatzspielern auf. Dabei war die Sehnsucht der Fans nach Müller groß: Schon als er sich von der Bank erhoben hatte, gab es Applaus. Beim Verlesen der Aufstellung vor Spielbeginn hatten die Zuschauer seinen Namen hörbar lauter als den der anderen Ersatzspieler gebrüllt. Zur Halbzeit hatte der ihm vorgezogene Guerreiro die wenigsten Ballaktionen aller Bayern-Profis.

Wer mit einem Offensivwirbel der Bayern nach der Pause gerechnet hätte, sah sich getäuscht – Martinez war dem zweiten Tor nahe, doch Urbig hielt (55.). Angepeitscht durch die Zuschauer, holten sich die Münchner aber die Spielkontrolle zurück und kamen nun wieder zu mehr Torraumszenen. Josip Stanisic beförderte eine Laimer-Flanke übers Tor (62.), Guerreiro setzte einen Schuss von der Strafraumgrenze drüber (64.). Ein Tor war jetzt mehr als verdient.

Thomas Müller trifft gegen Inter Mailand zum 1:1-Ausgleich

Nach 74 Minuten erfüllt Kompany den Fans ihren Wunsch und brachte Müller. Die Einwechslung feierten die Bayern-Fans beinahe wie ein Tor. Und sie durften wenig später eben auch ein echtes Tor bejubeln. Eine Flanke von Laimer bugsierte der Raumdeuter ins Tor und versetzte die Arena in Ekstase. In die Müller-Euphorie traf Frattesi dann zum für die Bayern bitteren 1:2-Endstand.

Tore: 0:1 Martinez (38.), 1:1 Müller (85.), 1:2 Frattesi (88.)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)