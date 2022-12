Handball-Meister SC Magdeburg holt Punkt beim FC Porto

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat im zweiten Champions-League-Duell gegen den FC Porto ein Remis geholt.

Das Team kam in Portugal zu einem 31:31 (16:12).

Die Magdeburger verpassten nach schwachem Start in die zwei Hälfte noch den Sieg. Bester Schütze in der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren. In der Tabelle liegt der SCM weiter auf Rang drei.

Der SCM begann stark in der Defensive, Torwart Nikola Portner zeigte früh einige Paraden. Doch weil vorn nicht alles klappte, blieb die Partie eng (4:2/8.). Magdeburg kam selten ins Tempospiel, da sich Porto gut zurückzog, baute den Vorsprung in einer teils hektischen ersten Hälfte aber weiter aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach dem Seitenwechsel wirkte Magdeburg im Angriff plötzlich fahrig, machte zu viele Fehler - und Porto drehte das Spiel (17:18/37.). Magdeburg stand neben sich, wurde auch in der Abwehr unsicherer. Porto zog auf drei Tore davon (20:17/40.). Magdeburg kam spät zurück, doch den vermeintlichen Siegtreffer von Tim Hornke nahmen die Schiedsrichter nach Abpfiff wieder zurück.

(dpa)