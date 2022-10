SC Magdeburg holt Unentschieden in Veszprém

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat in der Champions League ein Unentschieden erkämpft. Bei Telekom Veszprém in Ungarn gab es nach guter Leistung ein 35:35.

Vier Tage nach dem Triumph bei der Vereinsweltmeisterschaft hat der SC Magdeburg in der Champions League ein Unentschieden erkämpft. Beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprém gab es ein 35:35 (16:16).

Bester Magdeburger Werfer war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren, dazu zeigte Torwart Nikola Portner gleich 17 Paraden. Der SCM liegt in seiner Gruppe weiter auf Rang drei.

Die beiden Teams waren von Beginn an auf Augenhöhe und zeigten schnellen Handball, zunächst mit leichten Vorteilen für die Magdeburger (5:4/9.). Ausgerechnet in Magdeburger Überzahl holte sich Veszprém die erste Führung, doch der SCM konnte die Führung zurückerobern, führte zwischenzeitlich mit drei Toren (15:12/23.) und ging doch mit einem Unentschieden in die Pause.

Nach der Pause ging das Spiel ähnlich schnell weiter und blieb ausgeglichen, weil Portner im SCM-Tor zwar gut hielt, Magdeburg aber vorne zu viele technische Fehler produzierte. Erneut in Überzahl ging der SCM in Rückstand, konnte aber erneut ausgleichen (30:30/52.). In der hektischen Schlussphase sah Veszpréms Rasmus Lauge (60.) nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte.

In der folgenden Woche reist der SCM in der Champions League zum dänischen Vertreter nach Gudme, empfängt dazwischen noch den SC DHfK Leipzig in der Bundesliga zum Ostduell.

(dpa)