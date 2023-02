FC Chelsea - Borussia Dortmund: CL-Übertragung live im TV und Stream

Im Achtelfinale der Champions League 22/23 trifft Chelsea auf Dortmund. Hier erfahren Sie alle Infos rund um Datum, Uhrzeit, Übertragung und Live-Ticker.

In der aktuellen Champions League-Saison 22/23 stehen die Rückrundenspiele im Achtelfinale an. Laut Spielplan empfängt der englische Fußballclub FC Chelsea am 7. März 2023 den deutschen Sportverein Borussia Dortmund. Das Hinrundenspiel findet drei Wochen zuvor, genauer gesagt am Mittwoch, dem 15. Februar 2023, um 21.00 Uhr in Dortmund statt.

Zu welcher Uhrzeit wird das CL-Spiel zwischen Chelsea und Dortmund angepfiffen? Wo findet die Übertragung im TV und Live-Stream statt? Gibt es einen Live-Ticker? Wie steht es um die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften? Alle wichtigen Infos rund um das Spiel im CL-Achtelfinale lesen Sie hier in diesem Artikel.

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Dienstag, dem 7. März 2023, stehen sich Chelsea und der BVB auf dem Rasen gegenüber. Anpfiff für das Rückrundenspiel im CL-Achtelfinale ist um 21 Uhr deutscher Zeit im Stamford Bridge Stadium im Londoner Stadtteil Fulham.

Chealsea vs. BVB Dortmund: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Für die Champions League-Saison 2022/2023 konnten sich die zwei Streaming-Dienste DAZN und Amazon Prime fast alle Rechte für die Übertragung im TV und Stream sichern. Das Spiel zwischen Chelsea und Dortmund wird auf Amazon Prime Video übertragen. Im Free-TV wird die Begegnung also nicht zu sehen sein.

Hier haben wir alle wichtigen Infos zur CL-Partie in einer kurzen Übersicht für Sie:

Spiel: FC Chelsea - Borussia Dortmund , Achtelfinale der UEFA Champions League 2022/23, Rückspiel

- , Achtelfinale der 2022/23, Rückspiel Datum: Dienstag, 7. März 2023

Dienstag, 7. März 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Stamford Bridge Stadium , London / England

, / Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Chelsea gegen Borussia Dortmund

Ihnen ist es am 7. März 2023 nicht möglich, das Spiel zwischen Chealsea und Dortmund live auf Amazon Prime zu sehen? Mit unserem Live-Ticker können Sie das Spiel kostenlos und egal von welchem Ort aus mitverfolgen. Unser Datencenter hält alle wichtigen Infos zeitgleich zum Spiel für Sie bereit. So hält unser Live-Ticker Sie nicht nur über den Spielverlauf, sondern auch über alle Tore, Auswechslungen, Fouls und Platzverweise auf dem Laufenden. Zusätzlich finden Sie hier kurz vor dem Anpfiff der Partie auch die Aufstellung beider Mannschaften.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo laufen die Spiele der Saison 22/23 im TV und Stream?

Die Übertragung der meisten Champions League-Spiele ist auch in der Saison 22/23 wieder mit kostenpflichtigen Abos. Auf DAZN und Amazon Prime werden die einzelnen Spiele seit dem Beginn der Gruppenphase zur Verfügung gestellt.

Ein Spiel der Champions League 22/23 wird allerdings im Free-TV ausgestrahlt: das große Finale in Istanbul. Am 10. Juni 2023 gibt es das CL-Endspiel live und kostenfrei im ZDF zu sehen. Können sich Chelsea oder Dortmund möglicherweise bis ins Finale schießen?

FC Chelsea gegen Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

Es ist kaum zu glauben: Obwohl der englische Fußballclub FC Chelsea und der deutsche Sportverein Borussia Dortmund zu Europas Top-Mannschaften zählen, sind sich die beiden Mannschaften in der Vergangenheit noch nie auf dem Rasen begegnet. Das erste Spiel zwischen den Teams findet daher in der Hinrunde des CL-Achtelfinales stattfinden, gefolgt von dem Rückspiel am 7. März 2022.

In der Champions League-Gruppenphase mussten beide Mannschaften jeweils eine Niederlage einstecken. Von den restlichen fünf Spielen gewann Chelsea vier, einmal blieb es beim Unentschieden. Dortmund konnte dagegen nur 2 Spiele gewinnen, gleich drei Partien in der Gruppenphase gingen unentschieden aus.