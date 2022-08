Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Union Berlin wird Anfang August live im TV und Stream übertragen. Wir haben einen Liveticker und alle Infos zur Übertragung für Sie.

Beim DFB-Pokal geht es vor allem für die kleineren Vereine um die Chance an der Europa League 23/24 teilzunehmen, da der Gewinner des Turniers einen Startplatz für die EL erhält. Bisher haben den DFB-Pokal jedoch immer die Bundesliga-Vereine dominiert - erst ein einziges Mal konnte ein Zweitligist die begehrte Trophäe nach Hause holen. Mit dem Chemnitzer FC trifft in der ersten Runde des Turniers ein Regionalliga-Verein auf den Bundesligisten Union Berlin.

Sie möchten mehr über die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin erfahren? An welchem Termin findet das Pokalspiel statt und welcher Sender übernimmt die Übertragung? Gibt es die Begegnung auch im Free-TV zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier und neben allen Infos haben wir außerdem einen Liveticker zum Spiel für Sie.

Chemnitzer FC - Union Berlin im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen der Chemnitzer FC und der 1. FC Union Berlin am Sonntag, dem 1. August 2022, aufeinander. Anstoß der Partie ist um 18.00 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz.

Chemnitz gegen Union Berlin im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Im Free-TV wird es das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin nicht zu sehen geben. Die Partie wird exklusiv im Pay-TV und Stream von Sky übertragen. Die wichtigsten Infos zur Übertragung finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel : Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 01. August 2022

Sonntag, 01. August 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Stadion an der Gellertstraße , Chemnitz

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky Go , wow (ehemals Sky Ticket )

Liveticker zu Chemnitzer FC vs. Union Berlinn: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2022/23

Neben den Ergebnissen aller Spiele im DFB-Pokal 2022/23 hat unser Datencenter auch immer alle aktuellen Infos zum Turnier für Sie. Hier können Sie auch ohne kostenpflichtiges Sky-Abo alle Highlights, Tore und Karten der Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin verfolgen. Kurz vor dem Anpfiff des Spiels haben wir hier auch die Aufstellung der beiden Mannschaften für Sie.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder ZDF? Welche Spiele laufen im Free-TV?

In den ersten Runden des Turniers gibt es nur einzelne Partien im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Begegnungen des DFB-Pokals, während die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF 15 Spiele pro Saison übertragen dürfen. In der ersten Runde gibt es vier Spiele im Free-TV zu sehen, doch vor allem in der Endrunde zeigen ARD und ZDF dann immer mehr Begegnungen. So werden beide Halbfinal-Partien und das Finale am 3. Juni 2023 im Free-TV übertragen - es steht allerdings bisher noch nicht fest welche Spiele die ARD und welche Partien das ZDF zeigen wird.

Sollte es ein Pokalspiel im Free-TV zu sehen geben, wird es entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF gezeigt.

DFB-Pokal 22/23: Chemnitzer FC und der 1. FC Union Berlin - Bilanz und Infos

Laut fussballdaten.de sind sich der Chemnitzer FC und Union Berlin bisher schon ganze 39 Mal begegnet. Und in der Gesamtstatistik liegt der Chemnitzer FC mit 17 zu acht Siegen sogar vorne. Das liegt jedoch vor allem daran, dass die meisten Begegnungen der beiden Vereine schon sehr lange zurückliegen und auch Spiele aus der DDR-Oberliga in die Statistik hineinzählen. Ein Testspiel 2016 und ein Freundschaftsspiel 2019 hat Union Berlin jeweils mit 3:1 gewonnen und geht aufgrund des Klassenunterschieds als klarer Favorit ins Match Anfang August.

Chemnitzer FC

Liga: Regionalliga Nordost

Trainer: Christian Tiffert

Stadion: Stadion an der Gellertstraße

Union Berlin

Liga: Bundesliga

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Stadion An der Alten Försterei

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.

