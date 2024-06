CHIO Aachen 2024 heute: Programm, Übertragung und Ergebnisse

Der CHIO Aachen 2024 gehört zu den größten internationalen Reitturnieren in Deutschland. Alle Infos rund um das Programm, die Übertragung und die Ergebnisse finden Sie hier.

Der CHIO, oder auch "Concours Hippique International Officiel ", wird schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts in Aachen ausgetragen. Laut offiziellem Regelwerk der Internationalen Reiterlichen Vereinigung darf jedes Land nur einen CHIO ausrichten. Der CHIO in Aachen ist also der einzige Wettbewerb seiner Art in Deutschland. In den fünf Disziplinen Springreiten, Dressurreiten, Vierspänner, Vielseitigkeitsreiten und Voltigieren treten die Sportler und Sportlerinnen gegeneinander an. Auch 2024 wird der CHIO wieder ausgetragen. Der Wettkampf beginnt am 28. Juni 2024 und dauert bis zum 7. Juli 2024 an. Jedes Jahr kommen etwa 350.000 Besucher und Besucherinnen auf das Turniergelände. Wie sieht das Programm aus? Wo werden die Wettkämpfe im TV und Stream übertragen und wo findet man die Ergebnisse? Alle Infos rund um den CHIO in Aachen finden Sie hier.

CHIO Aachen 2024: Das Programm des Reitturniers

Der CHIO Aachen beginnt am Freitag, dem 28. Juni 2024 mit den Wettkämpfen im Voltigieren. Bis zum Sonntag, dem 7. Juli 2024 dauern die Turniere dann an. Neben den Preisen in den einzelnen Disziplinen Springreiten, Dressurreiten, Vierspänner, Vielseitigkeitsreiten und Voltigieren werden am Ende des CHIO Aachen auch noch allgemeine Preise verliehen. So gibt es zum Beispiel den Preis der Bundesministerin des Innern und für Heimat für den/die bestplatzierten Springreiter/in des Turniers oder den Preis des Bundeskanzlers für den/die Reiter/in mit dem besten Stil des Turniers. Hier finden Sie den Überblick über das Programm beim CHIO Aachen 2024:

Freitag, 28. Juni 2024 9-10 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Pflicht Damen 11.30-12.30 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Pflicht Herren 13.30-14.40 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Pflicht Gruppen 15.10-17.35 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Technik Damen 17.50-10 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Technik Herren Samstag, 29. Juni 2024 10-10.30 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Pas de Deux 10.45-12.05 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Kür Gruppen 13.30-15.45 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Kür Damen 16.00-16.45 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Kür Herren Sonntag, 30. Juni 2024 10-10.25 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Pas de Deux 13.30-13.50 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Kür Gruppen 14.30-16.35 Uhr Voltigieren Preis der Sparkasse, Nationenpreis Dienstag, 2. Juli 2024 8-11.30 Uhr Springen Trainingsspringen presented by STAWAG 12.30-14.30 Uhr Springen STAWAG Eröffnungsspringen 15-16 Uhr Springen Qualifikation, Deutschlands U25 Springpokal 16.40-18.55 Uhr Springen Sparkasse-Youngsters-Cup Mittwoch, 3. Juli 2024 11.30- 13.25 Uhr Springen Preis des Handwerks 14.15-15.35 Uhr Springen Finale von Deutschlands U25 Springpokal 16-18.05 Uhr Springen Preis der StädteRegion Aachen 18.45-21.55 Uhr Springen Turkish Airlines Preis von Europa Donnerstag, 4. Juli 2024 9-16 Uhr Dressur Preis der Familie Tesch 11-16.20 Uhr Vierspänner Preis der Martello Immobilienmanagement GmbH &Co. KG 12.45-14.50 Uhr Springen Sparkassen-Youngster-Cup 15.45-17.30 Uhr Springen STAWAG-Preis 19.10-23 Uhr Springen Mercedes-Benz Nationenpreis Freitag, 5. Juli 2024 8.30-14.30 Uhr Vielseitigkeit SAP-Cup 10-11.55 Uhr Vierspänner Preis der Fa. Horsch, Der Entsorger "Jagd um Punkte" 9.30-10.35 Uhr Springen NetAachen-Preis 11-12 Uhr Springen VBR-Preis 12.50-16.10 Uhr Springen RWE Preis von Nordrhein-Westfalen 16.20-17.20 Uhr Springen Feinkost Käfer-Preis 17.45-19.30 Uhr Vielseitigkeit SAP-Cup Samstag, 6. Juli 2024 9.55-12.55 Uhr Vielseitigkeit SAP-Cup 9.55-15-45 Uhr Vielseitigkeit SAP-Cup 14-16.20 Uhr Springen Allianz-Preis 14-16-35 Uhr Vierspänner Preis der schwartz Gruppe 9-15 Uhr Dressur MEGGLE-Preis 15.30-17.35 Uhr Dressur Preis der Liselott und Klaus Rheinburger Stiftung 16.35-16.45 Uhr Dressur Siegerehrung Lambertz Nationenpreis 19-21.20 Uhr Dressur WOTAX-Preis 21.30-23.30 Uhr Dressur IWEST-Preis 19-21 Uhr Springen Sparkassen-Youngsters-Cup Finale 21.45-22-55 Uhr Springen MERKUR Spielbanken-Cup Sonntag, 7. Juli 2024 8.30-12.10 Uhr Dressur Lindt-Preis 9-11.30 Uhr Vierspänner Preis der Event Rent GmbH 8.30-9.55 Uhr Springen Net-Aachen Preis 10.30-11.55 Uhr Springen Mystic Rose Preis 14.45-15.10 Uhr Vierspänner Siegerehrung: Preis der Familie Richard Talbot 14.45-15.10 Uhr Vierspänner Siegerehrung: Boehringer Ingelheim Nationenpreis 13.05-14.45 Uhr Springen Rolex Grand Prix 16.40-17 Uhr Dressur Siegerehrung: Lindt-Preis 16.40-17 Uhr - PIAFF-Preis in Memoriam Liselott Schindling 16.40-17 Uhr - Dressur Champion Aachen 2024 15.30-17.15 Uhr Springen Rolex Grand Prix 17-17.15 Uhr - Preis des Bundeskanzlers 17-17.15 Uhr - Preis der Bundesministerin des Inneren und Heimat 17-17.15 Uhr - Halla-Wanderpreis 17.30-18 Uhr - Abschied der Nationen

CHIO Aachen 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung des CHIO Aachen 2024 teilen sich ARD und WDR. Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben also die Möglichkeit das Turnier zumindest zum Teil im Free-TV zu verfolgen. Bei einem so großen Turnier ist es natürlich nicht möglich, jeden Wettkampf im linearen TV-Programm zu zeigen. Hier finden Sie den Überblick über die bisher bekannten Sendetermine:

Dienstag, 2. Juli um 20.15 Uhr: WDR , Eröffnungsfeier

, Eröffnungsfeier Mittwoch, 3. Juli um 20.15 Uhr: WDR , Springreiten " Preis von Europa "

, " " Donnerstag, 4. Juli um 20.15 Uhr: WDR , Springreiten Nationenpreis

, Freitag, 5. Juli um 14.15 Uhr: WDR , Springreiten "Preis von NRW "

, "Preis von " Samstag, 6. Juli um 10.30 Uhr: WDR , Vielseitigkeit Geländeritt

, Vielseitigkeit Geländeritt Samstag, 6. Juli um 15.15 Uhr: WDR , Dressur Grand Prix Special

, Grand Prix Special Sonntag, 7. Juli um 10 Uhr: WDR , Dressur Kür

, Kür Sonntag, 7. Juli um 13 Uhr: WDR , Springreiten "Der große Preis von Aachen "

, "Der große Preis von " Samstag, 7. Juli um 16.20 Uhr: ARD , Springreiten 2. Umlauf

, 2. Umlauf Sonntag, 7. Juli um 19.30 Uhr: WDR , Abschied der Nationen

Wer wirklich alle Wettkämpfe und Entscheidungen mitverfolgen will, muss auf den Live-Stream zurückgreifen. Alle Prüfungen beim CHIO Aachen werden auf clipmyhorse.tv im Stream übertragen.

Tickets für den CHIO Aachen 2024

Für den CHIO Aachen 2024 gibt es verschiedene Ticketoptionen. Man kann sich beispielsweise eine Dauerkarte für bestimmte Disziplinen kaufen oder Tageskarten für einzelne Disziplinen. Die Preise variieren dabei stark je nach Tag und Sportart. Los geht es bereits bei Tagestickets für 16 Euro bis hin zu Tagestickets für rund 80 Euro. Für die Dauerkarten muss man auch mal 250 Euro zahlen. Viele der Tickets sind bereits ausverkauft, für einzelne Veranstaltungen können Interessierte auf der Website der Veranstalter noch Tickets ergattern.

CHIO Aachen 2024: Ergebnisse des Reitturniers

Wer keine Zeit hat, die TV-Übertragungen oder den Live-Stream zu verfolgen, wird auf der offiziellen Webseite fündig. Alle Ergebnisse beim CHIO Aachen 2024 werden hier zeitnah veröffentlicht. Interessierte finden hier außerdem das Ergebnis- und Siegerarchiv der letzten Jahre. Von 2006 bis 2023 sind alle Gewinner und Gewinnerinnen mit ihren Namen und Leistungen aufgelistet. (lob)