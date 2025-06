Chrislain Matsima – vom U21-EM-Star zum Kandidat für die Top-Clubs?

Die zwölfte und letzte Minute der Nachspielzeit im U21-EM-Vorrundenspiel zwischen Frankreich und Georgien lief, als Chrislain Matsima nicht mehr hinten blieb. Beim Stand von 2:2 gegen den klaren Außenseiter drohte den Franzosen nach dem 0:0 gegen Portugal das zweite Unentschieden. Doch Abwehrchef Matsima tauchte am Strafraum der Georgier auf, verlängerte einen weiten Ball per Kopf und bereitete so Thierno Barrys Treffer zum 3:2-Endstand vor. Der Jubel der Franzosen, die in der 89. Minute noch 1:2 zurückgelegen hatten, kannte keine Grenzen. Nun ist das Weiterkommen in der Slowakei greifbar. Am Dienstag reicht im letzten Vorrundenspiel gegen Polen ein Unentschieden.

