Champions-League-Finale 2023 live: Manchester City - Inter Mailand im Free-TV und Stream sehen

Das Champions-League-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand steht bevor. Das Spiel wird live im Free-TV und Stream übertragen. Hier finden Sie sind alle wichtigen Infos zu Termin, Übertragung und Live-Ticker.

Die Champions-League-Saison 2022/23 neigt sich dem Ende entgegen. Nach den abgeschlossenen Partien im Halbfinale steht im Spielplan der CL nur noch das Finale aus. Im Endspiel der Königsklasse des europäischen Fußballs stehen sich die beiden folgenden Mannschaften gegenüber: Manchester City vs. Inter Mailand spielen in Instanbul um den begehrten Henkelpott.

Inter Mailand hat sich im Stadtderby gegen den AC Mailand für das Finale der Champions League qualifiziert. Nach Hin- und Rückspiel gewann das Team von Trainer Simone Inzaghi insgesamt souverän mit 3:0. Einen Tag später zog der englische Meister Manchester City gegen Real Madrid nach. Nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Spanien zeigte ManCity im Rückspiel eine beeindruckende Leistung und gewann hochverdient mit 4:0 dank eines Doppelpacks von Bernardo Silva.

In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen zum Finale der Champions League 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand. Erfahren Sie alles Wissenswerte über die TV- und Streaming-Übertragung, den Termin sowie die Uhrzeit des Spiels. Zudem bieten wir Ihnen einen Überblick über die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften in vergangenen Begegnungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Termin und Uhrzeit: Manchester City - Inter Mailand im Finale der Champions League 2023

Das Finalspiel der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand findet morgen am Samstag, 10. Juni 2023, statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im türkischen Atatürk-Olympiastadion.

Champions-League-Finale 2023 : Man City - Inter Mailand live im Free-TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung der Champions League 22/23 sind zwischen Amazon Prime und DAZN aufgeteilt. Das Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand überträgt mit DAZN jedoch nur einer der beiden Streaming-Anbieter. Um das Spiel dort verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, welches ab 24,99 Euro pro Monat erhältlich ist. Im Gegensatz zu den bisherigen Saisonspielen wird das Champions-League-Finale für alle Fans auch ohne Kosten im Free-TV empfangbar sein. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht mit allen Infos zum Spiel zusammengestellt:

Spiel: Manchester City - Inter Mailand , Champions League 2023, Finale

- , 2023, Finale Datum: Samstag, 10. Juni 2023

Samstag, 10. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Atatürk-Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: ZDF (plus Stream)

(plus Stream) Übertragung im Pay-TV und Stream: DAZN

Finale der Champions League 2023: Manchester City gegen Inter Mailand im Live-Ticker

Das Spiel zwischen Manchester City und Inter Mailand kann nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV angesehen werden. Wer die Partie allerdings trotzdem nicht über eine dieser Möglichkeiten verfolgen kann, hat hier bei uns die Möglichkeit dazu. Über unseren kostenlosen Live-Ticker bleiben Sie stets über den Ablauf des Spiels und jedes Ereignis im Stadion informiert. Sie werden über alle Tore, die Aufstellungen sowie Ein- und Auswechselungen sofort in Kenntnis gesetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Manchester City vs. Inter Mailand in der Champions League: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Das Champions-League-Finale, das den Höhepunkt der europäischen Fußballsaison darstellt, wird am Samstag, dem 10. Juni, im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ausgetragen. Obwohl das Stadion 2002 eingeweiht wurde, wurden dort bisher keine Olympischen Spiele ausgetragen.

Manchester City wird sich auf das Finale gegen Inter Mailand freuen, das zum ersten Mal seit 2010 wieder in einem Champions-League-Finale steht. In diesem Jahr gewannen sie die Trophäe gegen den FC Bayern München. Für Manchester City ist es das zweite Champions-League-Finale in der Vereinsgeschichte, wobei sie im letzten Finale gegen den FC Chelsea mit 0:1 verloren.

Eine Bilanz zwischen den beiden Teams gibt es bisher nicht. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem europäischen Wettbewerb sein und das direkt im Finale der Königsklasse.