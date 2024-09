CL-Spiele am 17. September 2024: Wer spielt heute in der Champions League?

Am 17. September 2024 startet die Champions League in die brandneue Ligaphase. Die bisher bekannte Gruppenphase existiert nicht mehr, stattdessen treten alle 36 Mannschaften in einer großen Liga an. Im Vergleich zu den nationalen Ligen spielt dabei aber nicht jedes Team gegen jede andere Mannschaft. Ende August wurden jedem Teilnehmer acht gegnerische Vereine zugelost. Alle Teams bestreiten vier Heim- und vier Auswärtsspiele und danach entscheiden die erzielten Punkte darüber, welche Mannschaften in die nächste Runde einziehen und wer die Heimreise antreten muss. Die ersten acht Teams sind automatisch im Achtelfinale, die Vereine auf den Plätzen 9 bis 16 treten in den Achtelfinal-Playoffs gegen die Clubs auf den Rängen 17 bis 24 an. Die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 scheiden aus und erhalten keinen Platz in der Europa League.

Am 1. Spieltag der Champions League am 17. September 2024 tragen auch zwei deutsche Teams ihre ersten Spiele aus. Welche Mannschaften treten heute in der Ligaphase der CL 24/25 an? Um wie viel Uhr finden die Spiele statt und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum CL-Auftakt 2024 haben wir hier für Sie.

CL-Spiele am 17.9.24: Wer spielt heute in der Champions League?

Insgesamt finden am 17. September 2024 sechs Spiele in der Champions League statt. Das bedeutet, dass zwölf Mannschaften die neue Ligaphase einläuten. Neben Titelverteidiger Real Madrid sind auch zwei deutsche Mannschaften dabei. Für den FC Bayern München dürfte es als Dauergast in der Königsklasse „Business as usual“ sein, während es für den VfB Stuttgart nach fast 15 Jahren die erste CL-Teilnahme ist. Zum Einstand bekommt es das Team von Sebastian Hoeneß auch direkt mit einem Schwergewicht zu tun: Ausgerechnet die CL-Rekordsieger von Real Madrid sind die ersten Gegner der Schwaben. Unmöglich dürfte ein Sieg zwar nicht sein, leicht werden die Königlichen es den Stuttgartern aber sicher nicht machen.

Das sind laut Champions-League-Spielplan die Begegnungen am 17.9.24, inklusive Infos zur Übertragung:

17. September 2024, 18.45 Uhr: Juventus Turin - PSV Eindhoven ( DAZN )

17. September 2024, 18.45 Uhr: Young Boys Bern - Aston Villa ( DAZN )

17. September 2024, 21.00 Uhr: Real Madrid - VfB Stuttgart ( Amazon Prime Video )

17. September 2024, 21.00 Uhr: FC Bayern München - Dinamo Zagreb ( DAZN )

17. September 2024, 21.00 Uhr: Sporting Lissabon - LOSC Lille ( DAZN )

17. September 2024, 21.00 Uhr: AC Mailand - FC Liverpool ( DAZN )

Champions League 24/25 live: Übertragung im TV und Stream - auch im Free-TV?

Für die Übertragung der Champions League 24/25 sind erneut Amazon Prime Video und DAZN zuständig. Die meisten Spiele laufen jedoch exklusiv bei DAZN und sind nicht beim Streaming-Dienst von Amazon zu sehen. Bei Prime Video wird an jedem Spieltag ein Dienstagsspiel gezeigt, sofern möglich handelt es sich dabei immer um eine Partie mit deutscher Beteiligung. Am 1. Spieltag ist es das Match zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart. Alle übrigen Begegnungen in der Königsklasse sind in voller Länge nur bei DAZN zu sehen. Ein Abo kostet derzeit in der günstigsten Variante 34,99 Euro im Monat, wenn man direkt einen Jahresvertrag abschließt.