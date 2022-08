Commonwealth Games 2022: Termine und Infos zur Übertragung

Hier finden Sie die Infos zu den Commonwealth Games 2022. Wie sehen die Termine im Zeitplan aus? Gibt es eine Übertragung im TV oder Stream?

Commonwealth Games 2022: In diesem Artikel informieren wir Sie über die Termine der Spiele sowie über deren Übertragung im Free-TV und Live-Stream. Ab Ende Juli 2022 finden die Wettbewerbe zahlreicher verschiedener Sportarten in der englischen Stadt Birmingham statt. Im Folgenden erfahren Sie, welche Disziplinen ausgerichtet werden, wer an den Commonwealth Spielen teilnimmt und mehr.

Zeitplan und Termine der Commonwealth Games 2022

Beginn und Ende der Commonwealth Games 2022 sind für den 28. Juli und den 8. August 2022 angesetzt. Welche Wettbewerbe finden an welchem Tag statt? Hier sehen Sie den gesamten Zeitplan der Spiele:

28. Juli 2022:

Eröffnungszeremonie

Video: wetter.com

29. Juli 2022:

Lawn Bowls

Badminton

Turnen

Hockey

7er-Rugby

Tischtennis

Radsport

Schwimmen

Cricket

Triathlon

Boxen

Netball

Squash

3x3-Basketball

30. Juli 2022:

Leichtathletik: Marathon

Lawn Bowls

Badminton

Turnen

Hockey

7er-Rugby

Gewichtheben

Tischtennis

Radsport

Schwimmen

Cricket

Boxen

Netball

Squash

Beachvolleyball

3x3-Basketball

31. Juli 2022:

Lesen Sie dazu auch

Lawn Bowls

Turnen

Hockey

Tischtennis

Gewichtheben

Radsport

Schwimmen

Badminton

Cricket

7er-Rugby

Triathlon

Boxen

Netball

Squash

Beachvolleyball

3x3-Basketball

1. August 2022:

Lawn Bowls

Hockey

Tischtennis

Gewichtheben

Judo

Schwimmen

Badminton

Boxen

Netball

Squash

Turnen

Radsport

Beachvolleyball

3x3-Basketball

2. August 2022:

Lawn Bowls

Hockey

Gewichtheben

Leichtathletik

Judo

Schwimmen

Badminton

Cricket

Tischtennis

Boxen

Netball

Turnen

Beachvolleyball

3x3-Basketball

Squash

3. August 2022:

Badminton

Lawn Bowls

Hockey

Tischtennis

Gewichtheben

Leichtathletik

Judo

Squash

Schwimmen

Cricket

Mountainbiking

Boxen

Netball

Beachvolleyball

4. August 2022:

Lawn Bowls

Badminton

Hockey

Netball

Tischtennis

Leichtathletik

Radsport

Cricket

Boxen

Rhythmische Sportgymnastik

Squash

Wasserspringen

Beachvolleyball

Para-Powerlifting

5. August 2022:

Lawn Bowls

Hockey

Netball

Tischtennis

Leichtathletik

Wasserspringen

Ringen

Badminton

Beachvolleyball

Squash

Rhythmische Sportgymnastik

6. August 2022:

Lawn Bowls

Hockey

Netball

Tischtennis

Leichtathletik

Wasserspringen

Rhythmische Sportgymnastik

Boxen

Ringen

Badminton

Cricket

Squash

Beachvolleyball

7. August 2022:

Radsport

Badminton

Hockey

Tischtennis

Leichtathletik

Cricket

Wasserspringen

Boxen

Squash

Netball

Beachvolleyball

8. August 2022:

Badminton

Hockey

Tischtennis

Wasserspringen

Squash

Hockey

Schlusszeremonie

Die Commonwealth Spiele 2022 im Free-TV und Live-Stream?

Wo kann man die Commonwealth Games 2022 im Fernsehen oder im Live-Stream sehen? Gibt es kostenlose Angebote im Free-TV oder online? Offiziell übernimmt die BBC die umfangreiche Übertragung der Commonwealth Games in TV und Stream. BBC können Sie in Deutschland über den TV-Streaming-Dienst filmon.com empfangen. Dabei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Angebot.

Ob deutsche Sender und Streamingdienste ebenfalls Ausstrahlungen anbieten, ist bisher nicht bekannt.

Para-Wettkämpfe bei den Commonwealth Games 22

Einige Sportarten der Commonwealth Games 2022 sind auch für Para-Sportlerinnen und -Sportler geöffnet. In folgenden Disziplinen werden Wettkämpfe für Menschen mit Behinderung ausgerichtet:

Leichtathletik

Schwimmen

3x3-Basketball

Radsport

Lawn Bowls

Tischtennis

Triathlon

Powerlifting

Nationen und Austragungsorte der Commonwealth Games 2022

Der Commonwealth of Nations ist eine Verbindung von souveränen Staaten, die sich vor allem aus dem United Kingdom und dessen ehemaligen Kolonien zusammensetzt. Alle vier Jahre finden sich die besten Sportlerinnen und Sportler dieser Nationen zu den Commonwealth Games zusammen. Seit der ersten Austragung 1911 ist die Anzahl der teilnehmenden Staaten und Sportarten deutlich gewachsen. Mittlerweile gehören 20 Disziplinen zu den Spielen, 74 Nationalmannschaften stellen sich den Wettkämpfen.

2015 wurden die Commonwealth Games 2022 an die Stadt Durban in Südafrika vergeben. 2017 wurde allerdings bekannt, dass der Gastgeber die Anforderungen für die Austragung aufgrund finanzieller Mängel und Zeitproblemen nicht erfüllen könne. Daher wurden die Pläne für die ersten Commonwealth Games in Afrika wieder verworfen. Die Vergabe wurde zurückgezogen und ein neuer Gastgeber gesucht.

Die Wahl fiel Ende 2017 auf Birmingham in England. Damit kommen Ausgaben in Höhe von 750 Millionen Pfund auf die Gastgeber zu. Darüber hinaus müssen Kosten für die Erweiterung des Alexander Stadium aufgewendet werden. Drei Viertel der insgesamt anfallenden 860 Millionen Euro übernimmt jedoch die Regierung.