Conference League 2023/24: Beginn, Spielplan, Gruppen und Termine

Die Conference League, jüngster der drei UEFA-Pokalwettbewerbe, wird auch 2023/24 ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen rund um Beginn, Spielplan, Gruppen und Termine.

Erst seit knapp 2 Jahren gibt es die Conference League - er ist also der jüngste der UEFA-Pokalwettbewerbe, zu denen auch Champions League und Europa League zählen. Die Kreation dieses neuen Wettbewerbs war Teil einer UEFA-Umstrukturierungsmaßnahme. In der ersten Saison 2021/22 gewann der AS Rom das Finalspiel, in der vergangenen Saison ging West Ham United als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Sie wollen wissen, wann sich die Conference League 2023/24 in welcher Phase befindet, welche Spiele zu welchem Zeitpunkt ausgetragen werden und wie die Gruppen aussehen? Hier finden Sie es alles Wichtige rund um Beginn, Spielplan, Gruppen und Termine.

Beginn der Conference League 2023/24: Wann ist der Start?

Die Conference League 2023/24 startete mit den Hinspielen der 1. Qualifikationsrunde am 13. Juli 2023. So richtig los geht es aber erst mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase, der am 21. September 2023 stattfindet. In den folgenden Monaten kämpfen die verschiedenen Mannschaften ums Weiterkommen, bis am 29. Mai 2024 das Finale der Conference League Saison 2023/24 ausgetragen wird. Das kommende Finalspiel findet im Agia-Sofia-Stadion in Athen statt.

Spielplan der Conference League 2023/24: Alle Termine

Vor der Gruppenphase der Conference League wurden bereits drei Qualifikationsrunden inklusive Playoffs gespielt. Nach der Gruppenphase folgen die K.o.-Runden mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. So sieht der von der UEFA bestätigte Spielplan der Conference League 2023/24 in der Übersicht aus:

Phase Termin 1. Qualifikationsrunde 1. Qualifikationsrunde Auslosung 20.06.2023 in Nyon 1. Qualifikationsrunde Hinspiel 13.07.2023 1. Qualifikationsrunde Rückspiel 20.07.2023 2. Qualifikationsrunde 2. Qualifikationsrunde Auslosung 21.06.2023 in Nyon 2. Qualifikationsrunde Hinspiel 27.07.2023 2. Qualifikationsrunde Rückspiel 03.08.2023 3. Qualifikationsrunde 3. Qualifikationsrunde Auslosung 24.07.2023 in Nyon 3. Qualifikationsrunde Hinspiel 10.08.2023 3. Qualifikationsrunde Rückspiel 17.08.2023 Playoff-Runde Playoff-Runde Auslosung 07.08.2023 in Nyon Playoff-Runde Hinspiel 24.08.2023 Playoff-Runde Rückspiel 31.08.2023 Gruppenphase Auslosung Gruppenphase 01.09.2023 1. Spieltag 21.09.2023 2. Spieltag 05.10.2023 3. Spieltag 26.10.2023 4. Spieltag 09.11.2023 5. Spieltag 30.11.2023 6. Spieltag 14.12.2023 K.o.-Runden "Letzte 32" Auslosung "Runde der letzten 32" 18.12.2023 in Nyon Runde "Letzte 32" Hinspiel 15.02.2024 Runde "Letzte 32" Rückspiel 22.02.2024 Achtelfinale Auslosung Achtelfinale 23.02.2024 in Nyon Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024 Achtelfinal-Rückspiel 14.03.2024 Viertelfinale Auslosung Viertelfinale, Halbfinale und Finale 15.03.2024 in Nyon Viertelfinal-Hinspiel 11.04.2024 Viertelfinal-Rückspiel 18.04.2024 Halbfinale Halbfinal-Hinspiel 02.05.2024 Halbfinal-Rückspiel 09.05.2024 Finale 29.05.2024

Ablauf der Conference League 2023/24

An der Gruppenphase der Conference League nehmen 32 Mannschaften teil - aber die Vergabe der Plätze ist einigermaßen kompliziert. Zehn Mannschaften sind fest gesetzt: Sie sind in den Playoffs der Europa League gescheitert. Die Vergabe der restlichen 22 Plätze erfolgt in drei Qualifikationsrunden über einen Hauptweg, den "Platzierungsweg" und einen "Champions/Europa-League-Weg". Bei ersterem dürfen Vereine aufgrund ihrer Platzierung in ihren nationalen Ligen teilnehmen. Beim Platzierungsweg treffen Vereine, die in den unterschiedlichen Qualifikationsrunden der Europa League und Champions League gescheitert sind, aufeinander.

Conference League 23/24: Was hat die Auslosung am 1. September 2023 ergeben?

Am 1. September 2023 wurden die Gruppen für die Gruppenphase der Conference League 2023/24 ausgelost. Folgendermaßen sieht die Verteilung der Vereine auf die Gruppen A bis H aus: