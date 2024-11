Conference League 2024/25: Beginn, Spielplan, Gruppen und Termine

Neben der Champions League und der Europa League ist die Conference League der drittwichtigste Wettbewerb im Vereinsfußball der Herren. Erstmals wurde der Wettbewerb 2021/22 ausgetragen - die Liga kann also noch nicht auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Conference League ist ein europäischer Wettbewerb, der kleineren Clubs die Möglichkeit gibt, internationale Luft zu schnuppern. Für die Bundesliga ist der FC Heidenheim in den Play-Offs. In der neuen Gruppenphase stehen sich erstmals 36 Teams gegenüber.

Wissenswertes rund um Spielplan, Gruppen und Termine der Conference League 2024/25 erfahren Sie hier. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Beginn der Conference League 2024/25: Wann war der Start?

Der Wettbewerb hat am 11. Juli 2024 mit der Qualifikation begonnen und endet mit dem Finale am 28. Mai 2025. Die Ligaphase hat am 2. Oktober begonnen. Der Ort des Finalspiels wurde bereits festgelegt. Das Endspiel wird im Stadion Wrocław (Polen) ausgetragen, das 40.000 Zuschauern Platz bietet.

Was: Conference League 2024/25, 4. Spielzeit

Beginn: 11. Juli 2024, Ligaphase: 3. Oktober 2024

Finale: 28. Mai 2025

Finalstadion: Stadion Wrocław, Polen

Spielplan der Conference League 2024/25: Alle Termine

Zunächst wurden in der Conference League 24/25 die Qualifikationsrunden gespielt, bevor es mit den Spielen der Ligaphase sowie der K.O.-Runde weitergeht.

Dieser Übersicht können Sie alle Termine der Conference League 2024/25 entnehmen:

Phase Termin 1. Qualifikationsrunde 11. Juli 2024 1. Qualifikationsrunde 18. Juli 2024 2. Qualifikationsrunde 25. Juli 2024 2. Qualifikationsrunde 1. August 2024 3. Qualifikationsrunde 8. August 2024 3. Qualifikationsrunde 15. August 2024 Spieltag 1 2. Oktober 2024 Spieltag 2 24. Oktober 2024 Spieltag 3 7. November 2024 Spieltag 4 28. November 2024 Spieltag 5 12. Dezember 2024 Spieltag 6 19. Dezember 2024 Play-Offs K.O.-Runde 13. Februar 2025 Play-Offs K.O.-Runde 20. Februar 2025 Achtelfinale 6. März 2025 Achtelfinale 13. März 2025 Viertelfinale 10. April 2025 Viertelfinale 17. April 2025 Halbfinale 1. Mai 2025 Halbfinale 8. Mai 2025 Finale 28. Mai 2025

Das sind die Termine der Auslosung für die Conference League 2024/25:

1. Qualifikationsrunde: 18. Juni 2024

2. Qualifikationsrunde: 19. Juni 2024

3. Qualifikationsrunde: 22. Juli 2024

Qualifikations-Play-offs: 5. August 2024

Gruppenphase: 30. August 2024

Play-offs zur K.-o.-Phase: 20. Dezember 2024 (Termin muss noch bestätigt werden)

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale: 21. Februar 2025

Conference League 24/25: Spieltage

Bei der Conference League 2024/25 müssen alle teilnehmenden Mannschaften an sechs verschiedenen Spieltagen in der Ligaphase auf dem Rasen gegeneinander antreten. Hier haben wir alle Partien an den einzelnen Spieltagen für Sie aufgelistet:

Spieltag 1

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 16.30 Uhr:

Istanbul Başakşehir - Rapid Wien (1:2)

Vitória SC - Celje (3:1)

Donnerstag, 3. Oktober 2024, 18.45 Uhr:

Heidenheim - Olimpija Ljubljana (2:1)

Cercle Brugge - St. Gallen (6:2)

Astana - TSC (1:0)

Dinamo-Minsk - Hearts (1:2)

Noah - Mladá Boleslav (2:0)

Legia Warszawa - Real Betis (1:0)

Molde - Larne (3:0)

Omonoia - Víkingur Reykjavík (4:0)

Donnerstag, 3. Oktober 2024, 21 Uhr:

Fiorentina - The New Saints (2:0)

Chelsea - Gent (4:2)

Kopenhagen - Jagiellonia Białystok (1:2)

Lugano - HJK Helsinki (3:0)

Petrocub - Pafos (1:4)

Borac - Panathinaikos (1:1)

LASK - Djurgården (2:2)

Shamrock Rovers - APOEL (1:1)

Spieltag 2

Donnerstag, 24 Oktober 2024, 16.30 Uhr:

Víkingur Reykjavík - Cercle Brugge (3:1)

Donnerstag, 24. Oktober 2024, 18.45 Uhr:

APOEL - Borac (0:1)

Djurgården - Vitória SC (1:2)

St. Gallen - Fiorentina (2:4)

Hearts - Omonia (2:0)

Jagiellonia Białystok - Petrocub (2:0)

Gent - Molde (2:1)

Larne - Shamrock Rovers (1:4)

Celje - İstanbul Başakşehir (5:1)

Panathinaikos - Chelsea (1:4)

Rapid Wien - Noah (1:0)

Donnerstag, 24. Oktober 2024, 21 Uhr:

Mladá Boleslav - Lugano (0:1)

TSC - Legia Warszawa (0:3)

HJK Helsinki - Dinamo-Minsk (1:0)

Olimpija Ljubljana - LASK (2:0)

Pafos - Heidenheim (0:1)

Real Betis - Kopenhagen (1:1)

The New Saints - Astana (2:0)

Spieltag 3

Donnerstag, 7. November 2024, 18.45 Uhr:

Petrocub - Rapid Wien

TSC - Lugano

HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana

Gent - Omonoia

Legia Warszawa - Dinamo-Minsk

Pafos - Astana

Shamrock Rovers - The New Saints

Víkingur Reykjavík - Borac

Donnerstag, 7. November 2024, 21 Uhr:

APOEL - Fiorentina

Chelsea - Noah

Djurgården - Panathinaikos

Kopenhagen - Istanbul Başakşehir

Hearts - Heidenheim

Jagiellonia Białystok - Molde

Larne - St. Gallen

LASK - Cercle Brugge

Real Betis - Celje

Vitória SC - Mladá Boleslav

Spieltag 4

Mittwoch, 27. November 2024, 16.30 Uhr:

Istanbul Başakşehir - Petrocub

Donnerstag, 28. November 2024, 16.30 Uhr:

Astana - Vitória SC

Donnerstag, 28. November 2024, 18.45 Uhr:

Heidenheim - Chelsea

Cercle Brugge - Hearts

Dinamo-Minsk - Kopenhagen

Noah - Víkingur Reykjavík

St. Gallen - TSC

Borac - LASK

Molde - APOEL

Celje - Jagiellonia Białystok

Panathinaikos - HJK Helsinki

The New Saints - Djurgården

Donnerstag, 28. November 2024, 21 Uhr:

Fiorentina - Pafos

Lugano - Gent

Mladá Boleslav - Real Betis

Olimpija Ljubljana - Larne

Omonoia - Legia Warszawa

Rapid Wien - Shamrock Rovers

Spieltag 5

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 16.30 Uhr:

Astana - Chelsea

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 18.45 Uhr:

Fiorentina - LASK

Kopenhagen - Hearts

Dinamo-Minsk - Larne

Noah - APOEL

Petrocub - Real Betis

HJK Helsinki - Molde

Istanbul Başakşehir - Heidenheim

Legia Warszawa - Lugano

Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge

Donnerstag, 12. Dezember 2024, 21 Uhr:

St. Gallen - Vitória SC

Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok

Gent - TSC

Omonoia - Rapid Wien

Pafos - Celje

Shamrock Rovers - Borac

The New Saints - Panathinaikos

Víkingur Reykjavík - Djurgården

Spieltag 6

Donnerstag, 19. Dezember 2024, 21 Uhr:

Heidenheim - St. Gallen

APOEL - Astana

Cercle Brugge - Istanbul Başakşehir

Chelsea - Shamrock Rovers

Djurgården - Legia Warszawa

Lugano - Pafos

Borac - Omonoia

TSC - Noah

Hearts - Petrocub

Jagiellonia Białystok - Olimpija Ljubljana

Larne - Gent

LASK - Víkingur Reykjavík

Molde - Mladá Boleslav

Celje - The New Saints

Panathinaikos - Dinamo-Minsk

Real Betis - HJK Helsinki

Rapid Wien - Kopenhagen

Vitória SC - Fiorentina

Conference League: Modus in der Saison 2024/25

Im Vergleich zur letzten Saison gibt es bei der Conference League 2024/25 eine Änderung. In der Gruppenphase treten nun 36 Teams an, genauso viele wie in Europa und Champions League - so viele Teams wie noch nie im europäischen Spitzenfußball. Die Mannschaften treffen auf sechs unterschiedliche Teilnehmer. Es gibt jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Die besten acht Mannschaften der Abschlusstabelle erreichen direkt das Achtelfinale. Die weiteren Teams müssen in die Play-Offs, um weiter zu kommen. Nach den Play-Offs geht es im normalen K.O.-Phasenformat weiter.

Das erhält der Sieger der Conference League 2024/25

Das Team, das den Wettbewerb gewonnen hat, erhält eine Trophäe. Das ist allerdings noch nicht alles. Der Sieger der Conference League erhält ein Ticket für die Gruppenphase der Europa League der Folgesaison. Sollte sich der Conference League Sieger durch die Ligaplatzierung für die Champions League qualifizieren, nimmt die Mannschaft stattdessen natürlich an der höherklassigen CL-Saison teil.

Welcher deutsche Verein spielt in der Conference League 2024/25?

Für Deutschland tritt der FC Heidenheim in der Conference League 2024/25 an. Der Verein legte eine beachtliche Saison in der Bundesliga 2023/24 hin. Die Heidenheimer haben erst den Aufstieg in die erste Liga gefeiert, ein Jahr später stehen sie im internationalen Geschäft. Auch in der Bundesliga-Saison 24/25 will das Team hoch hinaus.