Conference League 25/26: Spielplan, Teams und Termine

Neben der UEFA Champions League sowie der Europa League ist die Conference League der dritte große europäische Fußballwettbewerb. Das Format wurde erstmals zur Saison 2021/22 eingeführt und geht in dieser Spielzeit in die fünfte Runde. Wie in der Conference League Saison 2024/25 nehmen in diesem Jahr wieder 36 Mannschaften an der Ligaphase teil, wobei jede Mannschaft sechs Spiele bestreitet.

Im Mai gewann der FC Chelsea im Finale gegen Betis Sevilla mit 4:1 im Stadion Wrocław in Breslau. Die Londoner wurden durch ihren Sieg zum ersten Team, das alle drei großen europäischen Fußballturniere gewinnen konnte. Zur Saison 2025/26 wird nun eine neue Conference League Saison ausgespielt. Wir liefern Ihnen bereits vorab alle wichtigen Informationen zum Spielplan und den Terminen sowie zu den teilnehmenden Mannschaften.

UEFA Conference League 2025/26: Beginn der neuen Saison

Die UEFA Conference League 2025/26 ist die fünfte Auflage des drittwichtigsten europäischen Fußballturniers. Bevor die vollständige Anzahl der teilnehmenden Mannschaften feststeht, geht es in drei Qualifikationsrunden sowie eine Play-off-Runde, um die 36 Teams zu ermitteln. Der Startschuss für die Qualifikationsphase ist Donnerstag, der 10. Juli 2025. Die Ligaphase mit insgesamt sechs Spieltagen beginnt dann am Donnerstag, dem 2. Oktober. Das Finale der Conference League 2025/26 findet am Mittwoch, dem 27. Mai 2025 in der Red Bull Arena, dem Stadion von RB Leipzig, statt.

Spielplan und Termine der Conference League 2025/26

Nachdem wir Ihnen die Rahmentermine der Conference League Saison 2025/26 bereits verraten haben, möchten wir Ihnen an dieser Stelle die konkreten Termine der Qualifikationsphase, der Liga- sowie der K.-o.-Phase vorstellen. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht:

Qualifikationsphase

Erste Qualifikationsrunde: 10. & 17. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 24. & 31. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 7. & 14. August 2025

Play-offs: 21. & 28. August 2025

Ligaphase

1. Spieltag: 2. Oktober 2025

2. Spieltag: 23. Oktober 2025

3. Spieltag: 6. November 2025

4. Spieltag: 27. November 2025

5. Spieltag: 11. Dezember 2025

6. Spieltag: 18. Dezember 2025

K.-o.-Phase

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. & 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. & 19. März 2026

Viertelfinale: 9. & 16. April 2026

Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026 (in der Red Bull Arena in Leipzig)

Conference League 2025/26: Das sind die Teams der neuen Saison

Wie eingangs bereits erwähnt, nehmen in der Ligaphase insgesamt 36 Mannschaften teil. Bevor jedoch alle Teams feststehen, muss erst noch die Qualifikationsphase ausgespielt werden. Nach gegenwärtigem Stand (Juli 2025) sind folgende Teams in den jeweiligen Phasen gesetzt:

Play-offs

ACF Fiorentina

FSV Mainz 05

Nottingham Forest FC

Rayo Vallecano de Madrid

Racing Club de Strasbourg Alsace

Zweite Qualifikationsrunde

AEK Athens FC

AIK Stockholm

KA Akureyri

Ararat-Armenia FC

Araz-Naxçıvan PFK

PFC Arda Kardzhali 1924

Aris Limassol FC

Aris Thessaloniki FC

FC Astana

FK Austria Wien

AZ Alkmaar

FC Ballkani

FK Banga

İstanbul Başakşehir FK

Beitar Jerusalem FC

Brøndby IF

R. Charleroi SC

PFC Cherno More

FC DAC 1904

FC Dinamo City

Dundee United FC

Dungannon Swifts FC

ETO FC Győr

Havnar Bóltfelag

HNK Hajduk Split

Hammarby Fotboll

Hibernians FC

Jagiellonia Białystok

FC Lausanne-Sport

Maccabi Haifa FC

NK Maribor

FK Novi Pazar

FC Olexandriya

Omonoia FC

FC Polissya

Puskás Akadémia FC

FK Radnički 1923

Raków Częstochowa

Riga FC

Rosenborg BK

CD Santa Clara

FK Sarajevo

Shamrock Rovers FC

Silkeborg IF

SK Rapid

Spaeri FC

AC Sparta Praha

FC Universitatea Cluj

Universitatea Craiova

FC UNA Strassen

FC Vaduz

NK Varaždin

Viking FK

MŠK Žilina

FC Zimbru Chisinau

PFC Zire

Erste Qualifikationsrunde

Atlètic Club d‘Escaldes

FK Auda

Birkirkara FC

FK Borac

Cliftonville FC

BFC Daugavpils

FK Dečić

F91 Diddeleng

FC Dila Gori

FC Dynamo Brest

FC Santa Coloma

FC Flora Tallinn

Floriana FC

Haverfordwest County AFC

FC Hegelmann

HJK Helsinki

Nõmme Kalju FC

FK Kauno Žalgiris

KÍ Klaksvík

FC Koper

La Fiorita 1967

Larne FC

FCB Magpies

FC Malisheva

FC Neman Grodno

FC Ordabasy

Paide Linnameeskond

FK Partizani

Penybont FC

FC Petrocub

FC Pyunik

FK Rabotnicki

Racing FC Union Luxembourg

NSÍ Runavík

FC Sileks

SJK Seinäjoki

St Joseph‘s FC

St. Patrick‘s Athletic

FK Sutjeska-Nikšić

FC Torpedo Kutaisi

FC Torpedo-Belaz

S.S. Tre Fiori F.C.

FC Urartu

Valur

FC Vardar

Víkingur Reykjavík

KF Vllaznia

FK Željezničar