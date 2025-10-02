Conference League 25/26: Spielplan, Teams und Termine

Neben der UEFA Champions League sowie der Europa League ist die Conference League der dritte große europäische Fußballwettbewerb. Das Format wurde erstmals zur Saison 2021/22 eingeführt und geht in dieser Spielzeit in die fünfte Runde. Wie in der Conference League Saison 2024/25 nehmen in diesem Jahr wieder 36 Mannschaften an der Ligaphase teil, wobei jede Mannschaft sechs Spiele bestreitet.
Im Mai gewann der FC Chelsea im Finale gegen Betis Sevilla mit 4:1 im Stadion Wrocław in Breslau. Die Londoner wurden durch ihren Sieg zum ersten Team, das alle drei großen europäischen Fußballturniere gewinnen konnte. Zur Saison 2025/26 wird nun eine neue Conference League Saison ausgespielt. Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen zum Spielplan und den Terminen sowie zu den teilnehmenden Mannschaften.
UEFA Conference League 2025/26: Beginn der neuen Saison
Die UEFA Conference League 2025/26 ist die fünfte Auflage des drittwichtigsten europäischen Fußballturniers. Bevor die vollständige Anzahl der teilnehmenden Mannschaften feststand, ging es in drei Qualifikationsrunden sowie eine Play-off-Runde, um die 36 Teams zu ermitteln. Der Startschuss für die Qualifikationsphase war Donnerstag, der 10. Juli 2025. Die Ligaphase mit insgesamt sechs Spieltagen beginnt dann am Donnerstag, dem 2. Oktober. Das Finale der Conference League 2025/26 findet am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, in der Red Bull Arena, dem Stadion von RB Leipzig, statt. In Deutschland kümmert sich übrigens der Sender RTL um die Übertragung der Conference League 25/26.
Spielplan und Termine der Conference League 2025/26
Nachdem wir Ihnen die Rahmentermine der Conference League Saison 2025/26 bereits verraten haben, möchten wir Ihnen an dieser Stelle die konkreten Termine der Qualifikationsphase, der Liga- sowie der K.-o.-Phase vorstellen. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht:
Qualifikationsphase
- Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025
- Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025
- Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025
- Play-offs: 21. und 28. August 2025
Ligaphase
- 1. Spieltag: 2. Oktober 2025
- 2. Spieltag: 23. Oktober 2025
- 3. Spieltag: 6. November 2025
- 4. Spieltag: 27. November 2025
- 5. Spieltag: 11. Dezember 2025
- 6. Spieltag: 18. Dezember 2025
K.-o.-Phase
- Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026
- Achtelfinale: 12. und 19. März 2026
- Viertelfinale: 9. und 16. April 2026
- Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026
- Finale: 27. Mai 2026 (in der Red Bull Arena in Leipzig)
Hier erfahren Sie, welche Mannschaften an den einzelnen Spieltagen der Conference League 25/26 aufeinandertreffen:
1. Spieltag (Ligaphase): 2. Oktober 2025
- 18.45 Uhr: Omonia Nikosia – 1. FSV Mainz 05
- 18.45 Uhr: Dynamo Kiew – Crystal Palace
- 18.45 Uhr: Lech Posen – Rapid Wien
- 18.45 Uhr: Rayo Vallecano – Shkendija Tetovo
- 18.45 Uhr: Zrinjski Mostar – Lincoln Red Imps
- 18.45 Uhr: Jagiellonia Bialystok – Hamrun Spartans
- 18.45 Uhr: Kuopion PS – KF Drita Gjilan
- 18.45 Uhr: FC Noah – HNK Rijeka
- 18.45 Uhr: FC Lausanne-Sport – UMF Breidablik
- 21 Uhr: Slovan Bratislava – Racing Straßburg
- 21 Uhr: AC Floren – Sigma Olmütz
- 21 Uhr: Legia Warschau – Samsunspor
- 21 Uhr: Sparta Prag – Shamrock Rovers
- 21 Uhr: NK Celje – AEK Athen
- 21 Uhr: FC Aberdeen – Schachtar Donezk
- 21 Uhr: Rakow Tschenstoch – Universitatea Craiova
- 21 Uhr: AEK Larnaka – AZ Alkmaar
- 21 Uhr: FC Shelbourne – BK Häcken
Conference League 2025/26: Das sind die Teams der neuen Saison
Wie eingangs bereits erwähnt, nehmen in der Ligaphase insgesamt 36 Mannschaften teil. Bevor jedoch alle Teams feststehen, muss erst noch die Qualifikationsphase ausgespielt werden. Hier die Liste der hoffnungsvollen Anwärter:
Play-offs
- Crystal Palace FC – England
- ACF Fiorentina – Italien
- 1. FSV Mainz 05 – Deutschland
- Rayo Vallecano de Madrid – Spanien
- Racing Club de Strasbourg Alsace – Frankreich
Dritte Qualifikationsrunde
- AEK Athens FC – Griechenland
- AIK Stockholm – Schweden
- RSC Anderlecht – Belgien
- FC Ararat-Armenia – Armenien
- Araz-Naxçıvan PFK – Aserbaidschan
- PFC Arda Kardzhali 1924 – Bulgarien
- Aris Limassol FC – Zypern
- FC Astana – Kasachstan
- FK Austria Wien – Österreich
- AZ Alkmaar – Niederlande
- FC Ballkani – Kosovo
- FC Baník Ostrava – Tschechien
- İstanbul Başakşehir FK – Türkei
- Beitar Jerusalem FC – Israel
- Beşiktaş JK – Türkei
- Brøndby IF – Dänemark
- NK Celje – Slowenien
- FC Differdange 03 – Luxemburg
- FC Dinamo City – Albanien
- Dundee United FC – Schottland
- KF Egnatia – Albanien
- ETO FC Győr – Ungarn
- HNK Hajduk Split – Kroatien
- Hammarby IF – Schweden
- Hibernian FC – Schottland
- Jagiellonia Białystok – Polen
- FK Kauno Žalgiris – Litauen
- KÍ Klaksvík – Färöer-Inseln
- Larne FC – Nordirland
- FC Lausanne-Sport – Schweiz
- FCI Levadia Tallinn – Estland
- PFC Levski Sofia – Bulgarien
- Linfield FC – Nordirland
- FC Lugano – Schweiz
- Maccabi Haifa FC – Israel
- FC Milsami Orhei – Moldawien
- FC Neman Grodno – Weißrussland
- NK Olimpija Ljubljana – Slowenien
- Omonoia FC – Zypern
- Paksi FC – Ungarn
- FK Partizan Beograd – Serbien
- FC Polissya – Ukraine
- Raków Częstochowa – Polen
- Riga FC – Lettland
- Rosenborg BK – Norwegen
- Sabah FC – Aserbaidschan
- CD Santa Clara – Portugal
- Shamrock Rovers FC – Irland
- FC Sheriff Tiraspol – Moldawien
- Silkeborg IF – Dänemark
- SK Rapid Wien – Österreich
- AC Sparta Praha – Tschechien
- FC Spartak Trnava – Slowakei
- St. Patrick‘s Athletic – Irland
- Universitatea Craiova – Rumänien
- FC Vaduz – Liechtenstein
- Viking FK – Norwegen
- Víkingur – Färöer-Inseln
- Víkingur Reykjavík – Island
Zweite Qualifikationsrunde
- AEK Athens FC
- AIK Stockholm
- KA Akureyri
- Ararat-Armenia FC
- Araz-Naxçıvan PFK
- PFC Arda Kardzhali 1924
- Aris Limassol FC
- Aris Thessaloniki FC
- FC Astana
- FK Austria Wien
- AZ Alkmaar
- FC Ballkani
- FK Banga
- İstanbul Başakşehir FK
- Beitar Jerusalem FC
- Brøndby IF
- R. Charleroi SC
- PFC Cherno More
- FC DAC 1904
- FC Dinamo City
- Dundee United FC
- Dungannon Swifts FC
- ETO FC Győr
- Havnar Bóltfelag
- HNK Hajduk Split
- Hammarby Fotboll
- Hibernians FC
- Jagiellonia Białystok
- FC Lausanne-Sport
- Maccabi Haifa FC
- NK Maribor
- FK Novi Pazar
- FC Olexandriya
- Omonoia FC
- FC Polissya
- Puskás Akadémia FC
- FK Radnički 1923
- Raków Częstochowa
- Riga FC
- Rosenborg BK
- CD Santa Clara
- FK Sarajevo
- Shamrock Rovers FC
- Silkeborg IF
- SK Rapid
- Spaeri FC
- AC Sparta Praha
- FC Universitatea Cluj
- Universitatea Craiova
- FC UNA Strassen
- FC Vaduz
- NK Varaždin
- Viking FK
- MŠK Žilina
- FC Zimbru Chisinau
- PFC Zire
Erste Qualifikationsrunde
- FK Auda – Lettland
- Birkirkara FC – Malta
- FK Borac – Bosnien und Herzegowina
- Cliftonville FC – Nordirland
- BFC Daugavpils – Lettland
- F91 Diddeleng – Luxemburg
- FC Dynamo Brest – Weißrussland
- FC Flora Tallinn – Estland
- Haverfordwest County AFC – Wales
- FC Hegelmann – Litauen
- La Fiorita 1967 – San Marino
- FCB Magpies – Gibraltar
- FC Malisheva – Kosovo
- FC Ordabasy – Kasachstan
- FK Partizani – Albanien
- Penybont FC – Wales
- FK Rabotnicki – Nordmazedonien
- Racing FC Union Luxembourg – Luxemburg
- NSÍ Runavík – Färöer-Inseln
- FC Sileks – Nordmazedonien
- SJK Seinäjoki – Finnland
- S.S. Tre Fiori F.C. – San Marino
- FC Urartu – Armenien
- FK Željezničar – Bosnien und Herzegowina
