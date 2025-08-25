Conference League 25/26: Spielplan, Teams und Termine

Neben der UEFA Champions League sowie der Europa League ist die Conference League der dritte große europäische Fußballwettbewerb. Das Format wurde erstmals zur Saison 2021/22 eingeführt und geht in dieser Spielzeit in die fünfte Runde. Wie in der Conference League Saison 2024/25 nehmen in diesem Jahr wieder 36 Mannschaften an der Ligaphase teil, wobei jede Mannschaft sechs Spiele bestreitet.

Im Mai gewann der FC Chelsea im Finale gegen Betis Sevilla mit 4:1 im Stadion Wrocław in Breslau. Die Londoner wurden durch ihren Sieg zum ersten Team, das alle drei großen europäischen Fußballturniere gewinnen konnte. Zur Saison 2025/26 wird nun eine neue Conference League Saison ausgespielt. Wir liefern Ihnen bereits vorab alle wichtigen Informationen zum Spielplan und den Terminen sowie zu den teilnehmenden Mannschaften.

UEFA Conference League 2025/26: Beginn der neuen Saison

Die UEFA Conference League 2025/26 ist die fünfte Auflage des drittwichtigsten europäischen Fußballturniers. Bevor die vollständige Anzahl der teilnehmenden Mannschaften feststeht, geht es in drei Qualifikationsrunden sowie eine Play-off-Runde, um die 36 Teams zu ermitteln. Der Startschuss für die Qualifikationsphase war Donnerstag, der 10. Juli 2025. Die Ligaphase mit insgesamt sechs Spieltagen beginnt dann am Donnerstag, dem 2. Oktober. Das Finale der Conference League 2025/26 findet am Mittwoch, dem 27. Mai 2026, in der Red Bull Arena, dem Stadion von RB Leipzig, statt.

Spielplan und Termine der Conference League 2025/26

Nachdem wir Ihnen die Rahmentermine der Conference League Saison 2025/26 bereits verraten haben, möchten wir Ihnen an dieser Stelle die konkreten Termine der Qualifikationsphase, der Liga- sowie der K.-o.-Phase vorstellen. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht:

Qualifikationsphase

Erste Qualifikationsrunde: 10. und 17. Juli 2025

Zweite Qualifikationsrunde: 24. und 31. Juli 2025

Dritte Qualifikationsrunde: 7. und 14. August 2025

Play-offs: 21. und 28. August 2025

Ligaphase

1. Spieltag: 2. Oktober 2025

2. Spieltag: 23. Oktober 2025

3. Spieltag: 6. November 2025

4. Spieltag: 27. November 2025

5. Spieltag: 11. Dezember 2025

6. Spieltag: 18. Dezember 2025

K.-o.-Phase

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026 (in der Red Bull Arena in Leipzig)

Conference League 2025/26: Das sind die Teams der neuen Saison

Wie eingangs bereits erwähnt, nehmen in der Ligaphase insgesamt 36 Mannschaften teil. Bevor jedoch alle Teams feststehen, muss erst noch die Qualifikationsphase ausgespielt werden. Hier die Liste der hoffnungsvollen Anwärter:

Play-offs

Crystal Palace FC – England

ACF Fiorentina – Italien

1. FSV Mainz 05 – Deutschland

Rayo Vallecano de Madrid – Spanien

Racing Club de Strasbourg Alsace – Frankreich

Dritte Qualifikationsrunde

AEK Athens FC – Griechenland

AIK Stockholm – Schweden

RSC Anderlecht – Belgien

FC Ararat-Armenia – Armenien

Araz-Naxçıvan PFK – Aserbaidschan

PFC Arda Kardzhali 1924 – Bulgarien

Aris Limassol FC – Zypern

FC Astana – Kasachstan

FK Austria Wien – Österreich

AZ Alkmaar – Niederlande

FC Ballkani – Kosovo

FC Baník Ostrava – Tschechien

İstanbul Başakşehir FK – Türkei

Beitar Jerusalem FC – Israel

Beşiktaş JK – Türkei

Brøndby IF – Dänemark

NK Celje – Slowenien

FC Differdange 03 – Luxemburg

FC Dinamo City – Albanien

Dundee United FC – Schottland

KF Egnatia – Albanien

ETO FC Győr – Ungarn

HNK Hajduk Split – Kroatien

Hammarby IF – Schweden

Hibernian FC – Schottland

Jagiellonia Białystok – Polen

FK Kauno Žalgiris – Litauen

KÍ Klaksvík – Färöer-Inseln

Larne FC – Nordirland

FC Lausanne-Sport – Schweiz

FCI Levadia Tallinn – Estland

PFC Levski Sofia – Bulgarien

Linfield FC – Nordirland

FC Lugano – Schweiz

Maccabi Haifa FC – Israel

FC Milsami Orhei – Moldawien

FC Neman Grodno – Weißrussland

NK Olimpija Ljubljana – Slowenien

Omonoia FC – Zypern

Paksi FC – Ungarn

FK Partizan Beograd – Serbien

FC Polissya – Ukraine

Raków Częstochowa – Polen

Riga FC – Lettland

Rosenborg BK – Norwegen

Sabah FC – Aserbaidschan

CD Santa Clara – Portugal

Shamrock Rovers FC – Irland

FC Sheriff Tiraspol – Moldawien

Silkeborg IF – Dänemark

SK Rapid Wien – Österreich

AC Sparta Praha – Tschechien

FC Spartak Trnava – Slowakei

St. Patrick‘s Athletic – Irland

Universitatea Craiova – Rumänien

FC Vaduz – Liechtenstein

Viking FK – Norwegen

Víkingur – Färöer-Inseln

Víkingur Reykjavík – Island

Virtus A.C. 1964 – San MarinoAEK Athens FC – Griechenland

Zweite Qualifikationsrunde

AEK Athens FC

AIK Stockholm

KA Akureyri

Ararat-Armenia FC

Araz-Naxçıvan PFK

PFC Arda Kardzhali 1924

Aris Limassol FC

Aris Thessaloniki FC

FC Astana

FK Austria Wien

AZ Alkmaar

FC Ballkani

FK Banga

İstanbul Başakşehir FK

Beitar Jerusalem FC

Brøndby IF

R. Charleroi SC

PFC Cherno More

FC DAC 1904

FC Dinamo City

Dundee United FC

Dungannon Swifts FC

ETO FC Győr

Havnar Bóltfelag

HNK Hajduk Split

Hammarby Fotboll

Hibernians FC

Jagiellonia Białystok

FC Lausanne-Sport

Maccabi Haifa FC

NK Maribor

FK Novi Pazar

FC Olexandriya

Omonoia FC

FC Polissya

Puskás Akadémia FC

FK Radnički 1923

Raków Częstochowa

Riga FC

Rosenborg BK

CD Santa Clara

FK Sarajevo

Shamrock Rovers FC

Silkeborg IF

SK Rapid

Spaeri FC

AC Sparta Praha

FC Universitatea Cluj

Universitatea Craiova

FC UNA Strassen

FC Vaduz

NK Varaždin

Viking FK

MŠK Žilina

FC Zimbru Chisinau

PFC Zire

Erste Qualifikationsrunde

FK Auda – Lettland

Birkirkara FC – Malta

FK Borac – Bosnien und Herzegowina

Cliftonville FC – Nordirland

BFC Daugavpils – Lettland

F91 Diddeleng – Luxemburg

FC Dynamo Brest – Weißrussland

FC Flora Tallinn – Estland

Haverfordwest County AFC – Wales

FC Hegelmann – Litauen

La Fiorita 1967 – San Marino

FCB Magpies – Gibraltar

FC Malisheva – Kosovo

FC Ordabasy – Kasachstan

FK Partizani – Albanien

Penybont FC – Wales

FK Rabotnicki – Nordmazedonien

Racing FC Union Luxembourg – Luxemburg

NSÍ Runavík – Färöer-Inseln

FC Sileks – Nordmazedonien

SJK Seinäjoki – Finnland

S.S. Tre Fiori F.C. – San Marino

FC Urartu – Armenien

FK Željezničar – Bosnien und Herzegowina