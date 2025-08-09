Conference League 25/26: Wie läuft die Übertragung im Free-TV und Stream?

Die UEFA Europa Conference League ist der drittwichtigste europäische Klubwettbewerb nach der Champions League und der Europa League. Das noch recht junge Turnier wurde zur Saison 2021/22 eingeführt und soll vor allem kleineren Vereinen aus weniger prominenten Fußballnationen eine Bühne im internationalen Wettbewerb bieten. Seit der Saison 2024/25 ersetzt eine sogenannte Liga-Phase die frühere Gruppenphase. Dabei spielen alle Teams sechs unterschiedliche Spiele, die besten 24 erreichen die K.o.-Runde. Trotz geringerer medialer Aufmerksamkeit gilt der Titelgewinn als prestigeträchtig. Nicht zuletzt, weil auch Klubs aus den Topligen regelmäßig vertreten sind. Für viele Teams ist die Conference League ein Sprungbrett ins europäische Rampenlicht.

Wo werden die Spiele im Free-TV übertragen? Wer streamt die Matches? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Turnier finden Sie in diesem Artikel.

Wird die Conference League 25/26 im Free-TV übertragen?

Die Übertragungsrechte für die Conference League 25/26 sind bereits vergeben. Der Sender RTL hat sich diese bis zum Jahr 2027 gesichert und darf die Spiele damit auf allen Kanälen senden. RTL sendet unterschiedliche Partien über die Free-TV-Sender RTL und NITRO sowie über den sendereigenen Streamingdienst RTL+. Da dieser nicht kostenfrei genutzt werden kann, laufen nicht alle Matches der Conference League 25/26 im Free-TV. Nur eine Auswahl der Topspiele kann dort verfolgt werden. Um den kompletten Umfang des Turniers sehen zu können, benötigen Sie demnach ein Abonnement bei RTL+. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat.

Conference League 25/26: Gruppenphase, Qualifikation und K.O.-Phase

Die Conference League 25/26 läuft vom 2. Oktober 2025 bis zum 27. Mai 2026. Das Endspiel findet in dieser Saison in der Red Bull Arena in Leipzig statt. Das Stadion hat Platz für etwa 47.800 Besucherinnen und Besucher. Hier finden Sie einen Überblick der Spielphasen des Turniers:

Qualifikation:

1. Runde: 10. und 17. Juli 2025

2. Runde: 24. und 31. Juli 2025

3. Runde: 7. und 14. August 2025

Play-offs: 21. und 28. August

Ligaphase:

1. Spieltag: 2. Oktober 2025

2. Spieltag: 23. Oktober 2025

3. Spieltag: 6. November 2025

4. Spieltag: 27. November 2025

5. Spieltag: 11. Dezember 2025

6. Spieltag: 18. Dezember 2025

K.o.-Phase:

Play-offs der K.-o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 27. Mai 2026

Die Spiele der Conference League 25/26 im TV und Stream

Wie bereits erwähnt laufen alle Spiele der Conference League 25/26 auf der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+. Die Topspiele der Saison werden aber auch im Free-TV entweder auf RTL oder NITRO ausgestrahlt. Welche Spiele das sind und wo sie gezeigt werden, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Conference League 25/26 im Live-Stream: Überträgt RTL das Finale?

Sollten Sie bereits Inhaberin oder Inhaber eines passenden Abonnements bei RTL+ sein, können Sie das Conference League Finale 2025/26 ganz bequem von zu Hause aus streamen. Verhält es sich wie in der Saison davor, wird das Finale des Wettkampfs auch auf einem der kostenfreien Sender von RTL ausgestrahlt. Sobald wir mehr zur Übertragung des Finales wissen, informieren wir Sie hier.