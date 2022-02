Corona-Pandemie

vor 50 Min.

Zuschauer im Stadion: Ein Ende des Flickenteppichs in der Bundesliga?

Die Zeit der Geisterspiele ist vorüber: In Augsburg sind zum Spiel gegen Union Berlin wieder Zuschauer zugelassen.

Plus Bundesweit sollen künftig bis zu 10.000 Fans zu Großveranstaltungen dürfen. Umsetzen müssen die Regelung aber die Landesregierungen. Das gilt am Wochenende in Bayern.

Von Michael Kienastl

Für viele Fans und Vereine waren die unterschiedlichen Zuschauerregelungen bei Großveranstaltungen zuletzt nicht mehr nachvollziehbar. Nun soll aus dem bundesweiten Flickenteppich eine einheitliche Regel werden. Genannter Flickenteppich hat etwa dafür gesorgt, dass beim Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC nur 500 Fans in die Volkswagen-Arena durften, während das Drittligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Saarbrücken 15.000 Zuschauende vor Ort verfolgten.

