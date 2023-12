Alternate Attax gewinnt letztes Finale der ESL Meisterschaft

Die deutsche E-Sport-Organisation Alternate Attax hat die erste ESL-Meisterschaft in Counter-Strike 2 gewonnen.

Mit 2:0 (13:9; 13:7) siegte die Mannschaft beim Offline-Finale auf der Dreamhack Hannover gegen BIG Academy.

"Wir haben so viel gespielt", sagte Attax-Spieler Lukas "FreeZe" Hegmann in einem Interview nach dem Finalsieg. "Deswegen ist es einfach geil, dass wir uns am Ende einfach nochmal belohnen konnten und dass sich die ganze Arbeit im Endeffekt bezahlt gemacht hat."

Nach einer überzeugenden Main-Gruppenphase trafen sich die zwei ersten Plätze der Tabelle bereits im Finale der Upper Bracket. Hier konnten die Berliner noch sehr deutlich mit 2:0 (13:2, 13:6) siegen.

Alternate rutschte in die Mid Bracket, wo das Team GHR E-Sports erst mit 2:0 und dann erneut mit 2:1 besiegte und sich so zum Offline-Finale in Hannover kämpfte.

Das Finale war das letzte der ESL Meisterschaft in Counter-Strike. Nach rund 21 Jahren und über 50 Saisons verkündete Betreiber ESL Faceit Group im September das Ende des deutschen Wettbewerbs, der in seiner Laufzeit diverse Disziplinen wie Counter-Strike, Starcraft, FIFA oder Teamfight Tactics beinhaltete.

(dpa)