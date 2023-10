Mouz holt letzten großen CS:GO-Titel in ESL Pro League

Als jüngstes Team im Turnier triumphiert Mouz nach einem deutlichen 3:0 gegen Navi bei der ESL Pro League. Es dürfte das letzte große Finale in CS:GO gewesen sein, denn CS2 steht in den Startlöchern.

Mouz hat die 18. Saison der "Counter-Strike: Global Offensive"-Liga ESL Pro League gewonnen. Mit einem starken 3:0 (16:10; 16:9; 19:15) gegen Natus Vincere triumphierte das junge Team der Hamburger E-Sport-Organisation im wohl letzten großen Finale, bevor die Szene zum neuen "Counter-Strike 2" wechselt.

"Wir funktionieren gerade so gut zusammen, es hört nicht auf", sagte Mouz-Spieler David "frozen" Čerňanský im Interview nach dem Spiel. "Wir haben einige minderjährige Spieler, daher bleiben wir bei Cola."

Mouz in Bestform

Schon in der Gruppenphase hatte Mouz nur eine Niederlage kassiert. In den Playoffs zeigte sich die Mannschaft nun aber in Bestform und räumte auf dem Weg ins Finale als Außenseiter mit FaZe Clan, G2 Esports und Ence drei ziemlich herausfordernde Gegner aus dem Weg.

Auch für Navi war es nach grundlegenden Spielerwechseln in der Offseason der erste Finaleinzug. Das Team um Starspieler Oleksandr "s1mple" Kostyljev erwischte den deutlich schlechteren Start, und stand nach zwei starken Karten von Mouz vor der Niederlage.

Die dritte Karte wurde spannend, da Navi sich nach einem erneuten Blitzstart des Gegners nochmal aufbäumte. In der Verlängerung ließ Mouz mit vier Runden in Folge aber nichts mehr anbrennen. Mit einem Durchschnittsalter von 20 gewann das jüngste Team im Turnier damit vielleicht auch die letzte, offline ausgespielte Karte in CS:GO, da die ESL künftig voll auf das neue Counter-Strike 2 setzt.

(dpa)