Sieg in Overtime: Faze gewinnt im Finale der IEM Sydney

Im spannenden Overtime-Finale bei der IEM Sydney gewinnt Faze gegen Complexity Die Entscheidung fällt auf der Karte Ancient.

Faze Clan hat Complexity Gaming im nervenaufreibenden Finale des Counter-Strike-2-Turniers IEM Sydney besiegt. Der Zuschauerfavorit holte den 2:1 (11:13; 13:10; 19:16) Sieg in einer spannenden Overtime.

"Ich denke, es sind nur unsere eigenen Dämonen, die wir besiegen mussten", sagte MVP Robin "Ropz" Kool im Interview nach dem Spiel. "Wir mussten sicherstellen, dass alles möglich ist, solange wir als Team spielen."

IEM Sydney: Spannendes Finale für Faze

Für Faze startete das Turnier alles andere als einfach. In der Gruppenphase verlor das Team das erste Spiel, kämpfte sich aber Runde um Runde in die Playoffs vor. Dort war das Momentum auf der Seite der amerikanischen E-Sport Organisation und es besiegte Mitfavorit Ence und Mouz mit jeweils 2:0.

Im Finale traf Faze auf das ebenfalls amerikanische Team Complexity, dass das Momentum durch einen 2:0-Sieg gegen G2 Esports im Halbfinale hatte. Die erste Karte Overpass holte sich das Team mit dem Stern im Logo mit 13:11, was Faze nicht auf sich sitzen ließ und die zweite Karte Nuke in einem Comeback gewann.

Auf der dritten und letzten Karte Ancient, ging es für die beiden Teams um alles. Der Schlagabtausch führte bis in die Verlängerung, in der Faze jedoch am Ende die Oberhand behielt und durch Teamspiel und Treffergenauigkeit mit 19:16 das Finale für sich entschied.

(dpa)