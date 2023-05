Alternate vorne in Haupt-Gruppenphase der ESL Meisterschaft

Am letzten Tag der Haupt-Gruppenphase der deutschen Counter-Strike-Liga ESL Meisterschaft hat sich Alternate Attax den ersten Platz in der Oberen Gruppe gesichert.

Knapp dahinter auf dem zweiten Platz steht BIG Academy.

"2:0 gegen die Snogard Dragons in der ESL Meisterschaft und damit sind wir in den Top 2", twitterte BIG-Academy-Spieler Tom "skyye" Hagedorn nach dem letzten Spiel in der Gruppenphase. "Bald geht es in die Playoffs."

Damit haben sich die beiden Teams bereits für das Upper-Bracket-Finale der Playoffs qualifiziert und treten dort gegeneinander an. Aus der gleichen Gruppe kommen Epic Dudes und Snogard Dragons in die die Mid Bracket der Playoffs.

In der Lower Group belegen Sissi State Punks und TeamKR eSport Club die ersten beiden Plätze und haben so immerhin die Chance auf das Finale. Sie starten in der Lower Bracket gegen die letzten beiden Teams aus der Upper Group, Reveal und Entropy Gaming. Onyx und Team Orange aus der Lower Group steigen ab.

(dpa)