Die Welt des Motorsports steht unter Schock: Rallyefahrer Craig Breen ist bei einer Testfahrt ums Leben gekommen. Die Anteilnahme ist groß.

Der Motorsport wird von einem dramatischen Todesfall erschüttert: Craig Breen ist bei einer Testfahrt in Kroatien ums Leben gekommen. Das teilte sein sein Hyundai-Werksteam mit. Demnach bereitete sich der irische Rallyefahrer im Ort Lobor gerade auf ein Rennen in Kroatien vor. Breen wurde 33 Jahre alt.

Rallyefahrer Craig Breen stirbt bei Testfahrt: Die Anteilnahme in der Motorsport-Welt ist groß

Die Anteilnahme ist nach der Schreckensmeldung groß. "Im Namen der Fia spreche ich der Familie und den Freunden von Craig Breen mein aufrichtiges Beileid aus. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen und der Rallye-Gemeinschaft, drückte Mohammed Ben Sulayem, Präsident vom Motorsport-Weltverband Fia, sein Mitgefühl aus.

Breen kam mit seinem Wagen offenbar von der Strecke ab und prallte mit der linken Seite des Fahrzeugs gegen einen massiven Holzpfosten. Er verlor noch an der Unfallstelle den Kampf um sein Leben. Breens Beifahrer hatte Glück im Unglück. James Fulton überstand den schweren Unfall unverletzt.

Craig Breen im Jahr 2016 in Finnland in einem Citroen DS3 WRC. Foto: Nikos Mitsouras, dpa (Archivbild)

Craig Breen ist tot – der Rallyefahrer konnte einige Erfolge feiern

Breen wurde 1990 im irischen Waterford geboren. Sein Vater ist der ehemalige irische Rallye-Meister Ray Breen. Craig Breen begann seine Karriere in jungen Jahren im Kartsport. Im Jahr 2009 wechselte er dann in den Rallyesport und wurde Motorsport-Profi. Der Erfolg kam schnell: Breen gewann die irischen, britischen und internationalen Fiesta-Sporting-Trophy-Titel und wurde zu Irlands Nachwuchsfahrer des Jahres gekürt.

Im Jahr 2011 konnte Breen den Aufstieg in die WRC Academy feiern. In der Folge holte er in einem Fiesta R2 zwei Siege in Großbritannien und Deutschland. In der anschließenden Saison schnappte er sich in einem Fiesta S2000 den SWRC-Titel. Er hatte vier Klassensiege errungen. Im Laufe seiner Karriere konnte Breen weitere Titel wie den bei der Akropolis-Rallye in Griechenland einfahren. 2022 landete er bei der Rallye Monte Carlo auf dem Podium, im Februar 2023 folgte ein zweiter Platz bei der Rallye Schweden.

Breen fuhr im Laufe seiner Karriere für Hyundai Motorsport und Citroën. Er galt mittlerweile als einer der erfahrenen Rallyefahrer der Szene.