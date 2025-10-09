Ronaldo kickt im Klub der Milliardäre

Maria und Max Mustermann könnten neidisch werden angesichts der Fantastillionen, die Spitzen-Fußballer verdienen. Im System Fußball war immer schon unanständig viel Geld unterwegs. Manager-Gehälter werden aufgerufen, nur weil die Kicker die Bananenflanke fast so perfekt beherrschen wie ihr Erfinder Manni Kaltz. Beim Umgang mit dem unmenschlich hart verdienten Zaster schlafwandelte mancher Profi jedoch zielsicher gen Abgrund.

Der eine wollte nicht nur ein Drittel, nee, nee, er wollte ein Viertel mehr verdienen als bisher. Der andere legte sein Geld in schöne Frauen, Alkohol und Luxuskarossen gewinnbringend an - für das eigene Vergnügen. Den Rest der Kohle, räumte zumindest George Best freimütig ein, habe er einfach verprasst. Max Kruse, so etwas wie der deutsche Best, investierte sein Gehalt in Casinos. Schließlich weiß jedes Kind, dass die Bank meist schlechte Karten hat und so gut wie nie gewinnt.

Es gibt jedoch auch Kicker, die ihren Kopf nicht nur dazu aufhaben, damit es in den Hals nicht reinregnet. Womit wir bei Cristiano Ronaldo landen. Der Portugiese zählt den Superstars, die sich perfekt verkaufen. CR7 ist längst zu einer Marke geworden. Nun wurde bekannt, dass der 40-Jährige den Sprung in den Kreis der Sport-Milliardäre wie Tiger Woods, Michael Jordan, LeBron James oder Roger Federer geschafft hat. Ronaldo wird neuerdings im Bloomberg Billionaires Index geführt, der das Vermögen der reichsten Menschen der Welt erfasst. Offenbar soll der Portugiese, der für al-Nassr in der saudi-arabischen Pro League kickt, ein Reinvermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro) besitzen.

Wechsel nach Saudi-Arabien wie ein Doppel-Wumms mit der Bazooka

Bis 2023 habe der Nationalspieler demnach mehr als 550 Millionen Dollar verdient. Hinzu kommen bestens dotierte Werbeverträge mit Armani oder Nike. Sein Wechsel nach Saudi-Arabien brachte seinem Konto einen Doppel-Wumms mit der Bazooka. Berichten zufolge stieg CR7 mit einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro zum bestbezahlten Fußballer der Welt auf.

Ronaldo denkt nichts ans Aufhören

Es könnten weitere Einnahmen hinzukommen. Bei der portugisischen Fußball-Gala vor wenigen Tagen sagte der Starkicker: „Meine Familie sagt, es sei Zeit aufzuhören, und sie fragen mich, warum ich 1000 Tore schießen will, wenn ich schon über 900 Tore geschossen habe. Aber innerlich denke ich nicht so.“ Diese Einstellung dürfte Friedrich Merz gefallen. Während Maria und Max Mustermann nur an die Frührente denken, möchte Ronaldo bis 70 weiter kicken. Nur so kommt Europa vorwärts.