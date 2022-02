Curling bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker, Übertragung und Infos

Datum Uhrzeit (MEZ) Spiel Übertragung

2.2.22 13.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 1 Eurosport 1





SWE VS. GBR, AUS VS. USA , NOR VS. CZE, CHN VS. SUI SWE VS. GBR

3.2.22 2.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 2 Eurosport 1





AUS VS. CHN, SWE VS. CZE, USA VS. ITA, GBR VS. CAN GBR VS. CAN



7.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 3 Eurosport 1





ITA VS. SUI, USA VS. NOR, ITA VS. SUI



13.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 4 Eurosport 1





NOR VS. CAN, SUI VS. GBR, CHN VS. SWE, CZE VS. AUS SUI VS. GBR

4.2.22 1.35 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 5 Eurosport 1





SWE VS. AUS, CAN VS. SUI, ITA VS. NOR ITA VS. NOR



6.35 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 6 Eurosport 2





CZE VS. ITA, CHN VS. CAN, GBR VS. AUS, SWE VS. USA GBR VS. AUS

5.2.22 2.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Session 7 Eurosport 1





AUS VS. NOR, SUI VS. SWE, SUI VS. SWE



7.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 8 Eurosport 2





CHN VS. USA , CZE VS. GBR, SWE VS. CAN, AUS VS. ITA SWE VS. CAN



13.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 9 Eurosport auf Joyn





GBR VS. ITA, NOR VS. CHN, CZE VS. SUI, USA VS. CAN



6.2.22 2.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 10 Eurosport 1





USA VS. CZE, GBR VS. CHN





7.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 11 Eurosport 2





NOR VS. SWE, AUS VS. SUI, ITA VS. CHN, CAN VS. CZE NOR VS. SWE



13.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 12 Eurosport auf Joyn





CAN VS. AUS, ITA VS. SWE, SUI VS. USA , NOR VS. GBR



7.2.22 2.05 Uhr Round Robin Mixed-Double Sessions 13 Eurosport auf Joyn





SUI VS. NOR, CAN VS. ITA, USA VS. GBR, CZE VS. CHN





13.05 Uhr Mixed-Doubles Halbfinale







Mixed-Doubles Halbfinale



8.2.22 7.05 Uhr Mixed Doubles Spiel um Platz 3 ARD , Eurosport 1



13.05 Uhr Mixed Doubles Finale ARD, Eurosport 1

9.2.22 13.05 Uhr Round Robin Herren Session 1 Eurosport 1





DEN VS. CAN, USA VS. ROC, NOR VS. SUI, CHN VS. SWE



10.2.22 2.05 Uhr Round Robin Damen Session 1 Eurosport 1





GBR VS. SUI, DEN VS. CHN, SWE VS. JPN, ROC VS. USA





07.05 Uhr Round Robin Herren Session 2 Eurosport auf Joyn





USA VS. SWE, NOR VS. CAN, CHN VS. ROC, GBR VS. ITA





13.05 Uhr Round Robin Damen Session 2 Eurosport auf Joyn





SWE VS. GBR, USA VS. DEN, CHN VS. SUI



11.2.22 2.05 Uhr Round Robin Herren Session 3 Eurosport auf Joyn





SUI VS. ROC, GBR VS. USA , SWE VS. ITA, DEN VS. CHN





7.05 Uhr Round Robin Damen Session 3 Eurosport auf Joyn





USA VS. CHN, CAN VS. JPN, SUI VS. ROC, KOR VS. GBR





13.05 Uhr Round Robin Herren Session 4 Eurosport auf Joyn





ROC VS. NOR, CAN VS. SUI



12.2.22 2.05 Uhr Round Robin Damen Session 4 Eurosport 1





SWE VS. CAN, KOR VS. ROC, JPN VS. DEN





7.05 Uhr Round Robin Herren Session 5 Eurosport auf Joyn





ITA VS. CHN, CAN VS. SWE, DEN VS. SUI, USA VS. NOR





13.05 Uhr Round Robin Damen Session 5 Eurosport 1





ROC VS. JPN, DEN VS. SUI, GBR VS. USA , SWE VS. CHN



13.2.22 2.05 Uhr Round Robin Herren Session 6 Eurosport 1





NOR VS. SWE, CHN VS. GBR, USA VS. CAN, ITA VS. ROC





7.05 Uhr Round Robin Damen Session 6 Eurosport 2 HD XTRA





DEN VS. GBR, USA VS. SWE, KOR VS. CHN, SUI VS. CAN DEN VS. GBR



13.05 Uhr Round Robin Herren Session 7 Eurosport auf Joyn





GBR VS. DEN, SUI VS. ITA, CHN VS. USA



14.2.22 2.05 Uhr Round Robin Damen Session 7 Eurosport auf Joyn





CHN VS. JPN, CAN VS. ROC, USA VS. KOR





7.05 Uhr Round Robin Herren Session 8 Eurosport auf Joyn





CAN VS. ITA, DEN VS. NOR, ROC VS. SWE, SUI VS. GBR





13.05 Round Robin Damen Session 8 Eurosport auf Joyn





GBR VS. CAN, JPN VS. KOR, DEN VS. ROC



15.2.22 2.05 Uhr Round Robin Herren Session 9 Eurosport 2 HD XTRA





ROC VS. NOR, CAN VS. CHN, SUI VS. USA , SWE VS. DEN SWE VS. DEN



7.05 Uhr Round Robin Damen Session 9 Eurosport auf Joyn





CHN VS. ROC, SWE VS. DEN, USA VS. SUI, GBR VS. JPN





13.05 Uhr Round Robin Herren Session 10 Eurosport auf Joyn





SWE VS. GBR, ITA VS. USA , NOR VS. CHN, ROC VS. CAN



16.2.22 2.05 Round Robin Damen Session 10 Eurosport auf Joyn





CAN VS. USA , SUI VS. KOR, CHN VS. GBR





7.05 Uhr Round Robin Herren Session 11 Eurosport auf Joyn





CHN VS. SUI, GBR VS. ROC, ITA VS. DEN,





13.05 Uhr Round Robin Damen Session 11 Eurosport auf Joyn





KOR VS. DEN, JPN VS. USA , ROC VS. SWE, CAN VS. CHN



17.2.22 2.05 Uhr Round Robin Herren Session 12 Eurosport auf Joyn





DEN VS. USA , SWE VS. SUI, CAN VS. GBR, NOR VS. ITA





7.05 Uhr Round Robin Damen Session 12 Eurosport auf Joyn





ROC VS. GBR, DEN VS. CAN, KOR VS. SWE





13.05 Uhr Herren Halbfinale





13.05 Uhr Herren Halbfinale



18.2.22 7.05 Uhr Herren Bronzemedaillen-Spiel ZDF , Eurosport 1



13.05 Uhr Damen Halbfinale





13.05 Uhr Damen Halbfinale



19.2.227 7.05 Uhr Herren Goldmedaillen-Spiel ZDF, Eurosport 1



13.05 Damen Bronzemedaillen-Spiel ZDF, Eurosport 1