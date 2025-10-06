FCA-Profis im Nationaldress: Diese elf Spieler sind nominiert

Das war wichtig: Mit einem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg hat der FC Augsburg am Wochenende seine Bilanz aufgebessert und zur Länderspielpause nun zwei Siege aus sechs Spielen vorzuweisen. Für zwei Wochen ruht jetzt der Spielbetrieb in der Bundesliga, Fans müssen sich bis zum 18. Oktober gedulden, bis es zum Auswärtsspiel nach Köln geht. Doch nicht alle FCA-Profis haben bis dahin Pflichtspiel-frei: Gleich elf Spieler aus dem aktuellen Kader sind für Einsätze mit ihren Nationalteams nominiert – und gehen in den kommenden zwei Wochen auf die Reise.

FCA-Profis in der Länderspielpause: Zwei Spieler treten gegeneinander an

Augsburgs Torwart Finn Dahmen hat schon im September den Sprung ins DFB-Team geschafft. Jetzt ist er abermals nominiert – und zwar für die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland. In einer der beiden Begegnungen trifft er auf seinen Vereinskollegen. Denn Alman Dardari hat zwar marrokanische Wurzeln, ist aber Staatsbürger des Großherzogtums und läuft für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.

Auch Mert Kömür ist wieder im deutschen Nationaldress am Start – nominiert ist das junge FCA-Eigengewächs allerdings für die U21-Nationalmannschaft, mit der er in der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft auf die Juniorenteams von Griechenland und Nordirland trifft. Kömür, der im letzten Heimspiel gegen Wolfsburg getroffen hat, war zuletzt schon bei einem Lehrgang der DFB-U21-Elf dabei, musste aber verletzungsbedingt vorzeitig abreisen.

Diese zwei FCA-Spieler sind jetzt gemeinsam für ihr Nationalteam nominiert

Und in einem Nationalteam gibt es sogar gleich zwei FCA-Spieler, die gemeinsam auf dem Platz stehen könnten: Elias Saad und Ismaël Gharbi tragen in der Qualifikation für die Fußball-WM beide das tunesische Trikot und treffen mit ihrem Team auf Sao Thomé und Namibia. Für die Schweiz kämpft Fabian Rieder um wichtige Punkte, auch Dimitris Giannoulis tritt mit Griechenland, Kristijan Jakić mit Kroatien, Samuel Essende mit dem Kongo und Elvis Rexhbecaj mit dem Kosovo in der WM-Qualifikation an.

Im Kampf um die Qualifikation für die U19-Europameisterschaft spielt zudem der FCA-Profi Oliver Sorg mit Österreich gegen Slowenien und Luxemburg.

FCA-Spieler in Nationalteams: Die elf nominierten Profis im Überblick

Finn Dahmen: Freitag, 10. Oktober: Deutschland – Luxemburg (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Nordirland – Deutschland (WM-Qualifikation)

Fabian Rieder : Freitag, 10. Oktober: Schweden – Schweiz (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Slowenien – Schweiz (WM-Qualifikation)

Ismaël Gharbi: Freitag, 10. Oktober: Sao Tomé – Tunesien (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Tunesien – Namibia (WM-Qualifikation)

Elias Saad: Freitag, 10. Oktober: Sao Tomé – Tunesien (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Tunesien – Namibia (WM-Qualifikation)

Kristijan Jakić: Donnerstag, 9. Oktober: Tschechien – Kroatien (WM-Qualifikation)

Sonntag, 12. Oktober: Kroatien – Gibraltar (WM-Qualifikation)

Dimitris Giannoulis: Donnerstag, 9. Oktober: Schottland – Griechenland (WM-Qualifikation)

Sonntag, 12. Oktober: Dänemark – Griechenland (WM-Qualifikation)

Samuel Essende: Freitag, 10. Oktober: Togo – DR Kongo (WM-Qualifikation)

Dienstag, 14. Oktober: DR Kongo – Sudan (WM-Qualifikation)

Elvis Rexhbecaj: Freitag, 10. Oktober: Kosovo – Slowenien (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Schweden – Kosovo (WM-Qualifkation)

Aiman Dardari: Freitag, 10. Oktober: Deutschland – Luxemburg (WM-Qualifikation)

Montag, 13. Oktober: Slowakei – Luxemburg (WM-Qualifikation)

Oliver Sorg: Mittwoch, 8. Oktober: Slowenien U19 – Österreich U19 (EM-Qualifikation)

Samstag, 11. Oktober: Österreich U19 – Luxemburg U19 (EM-Qualifikation)

Mert Kömür: Freitag, 10. Oktober: Deutschland U21 – Griechenland U21 (EM-Qualifikation)

Dienstag, 14. Oktober: Nordirland U21 – Deutschland U21 (EM-Qualifikation)