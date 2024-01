Rallye Dakar

vor 5 Min.

Ekström setzt ein erstes Zeichen bei der Rallye Dakar

Mattias Ekström in einem der drei E-Autos von Audi in der Rallye Dakar.

Plus Der Audi-Fahrer ist beim Prolog der berühmten Rallye am schnellsten. Sein Teamkollege Carlos Sainz hat Probleme, die Route zu finden.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Die Fahrrinne wird immer tiefer. Erst wenige Autos sind an diesem Freitagmorgen an dieser Stelle kurz nach dem Start durchgefahren, zuvor allerdings schon Quads und Motorräder. Entsprechend haben sich Rillen gebildet, die das Fahren zu einer Herausforderung machen. Aber genau solche Aufgaben lieben die Teilnehmer bei der Rallye Dakar. Am Freitag fand der kurze Prolog statt, am Samstag folgt die erste Etappe.

Audi in der Dakar Rallye mit E-Autos

Drei Autos hat Audi mit nach Saudi-Arabien gebracht. Und damit drei Fahrerteams, die sich Hoffnungen auf Spitzenplätze machen. Der deutsche Hersteller startet als einziges Team bei dieser berühmten Rallye nicht mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Die vier Räder werden elektrisch angetrieben, die Batterien zusätzlich von einem ehemaligen DTM-Motor geladen. Entsprechend leise fährt das Auto durch die Wüste. Schalten müssen die Audi-Piloten auch nicht, was gerade bei so sandigen Bedingungen wie am Freitag ein Vorteil ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen