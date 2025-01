Skispringer Daniel Tschofenig: Mit ungewöhnlicher Lockerheit zum Tournee-Sieg

Als Daniel Tschofenig seinen Sieg realisiert, schlägt der Skispringer ungläubig die Hände über seinem Kopf zusammen. Gelbes Trikot, Tagessieger, Tournee-Sieger: Besser hätte der Tag für den 22-Jährigen nicht laufen können. Mit Sprüngen auf 136 und 140,5 Meter ist der Kärntner in Bischofshofen zum größten Erfolg seiner jungen Karriere geflogen.

Von drei auf eins: Im letzten Durchgang der Vierschanzentournee zog Tschofenig dabei an seinen österreichischen Teamkollegen Jan Hörl und Stefan Kraft vorbei. Sein Vorsprung nach insgesamt acht Sprüngen betrug am Ende gerade mal einen Punkt - umgerechnet ungefähr eineinhalb Meter Weite.

Tournee-Sieger Tschofenig: Teamkameraden haben ihn gepusht

Dass der Kampf um den goldenen Adler diesen Winter so eng war, hat den 22-Jährigen mehr locker als nervös gemacht. Vielleicht haben ihn die ebenfalls hervorragenden Ergebnisse seiner Teamkollegen sogar beflügelt. „Wir haben uns gegenseitig gepusht“, sagte der frisch gebackene Tournee-Sieger in einem Interview.

Selbst kurz vor dem alles entscheidenden Sprung strahlte Tschofenig eine ungewöhnliche Leichtigkeit aus. Den Helm schon auf dem Kopf, vollführte er im Aufwärmraum mehrmals eine einstudierte Abfolge von Handschlägen mit seinem Zimmerkollegen und Konkurrenten Jan Hörl - dem blieb am Ende nur Platz zwei.

Andreas Goldberger bringt Tschofenig vom Fußball zum Skispringen

Dass der junge Kärntner sich Sprungski anschnallt, statt Fußballschuhe zu schnüren, verdankt er einem weiteren Tournee-Sieger: Trainings bei Andreas Goldberger überzeugten ihn, dem Skispringen eine Chance zu geben. Bis 2015 spielte er insgesamt sieben Jahre lang Fußball beim SV Draschitz. Anfang Dezember feierte Tschofenig im polnischen Wisła seinen ersten Weltcup-Sieg. Mit seinem ersten Weltcup-Punkt war der Kärntner 2021 in Bischofshofen auf die Bildfläche gerückt - dort, wo er nun den goldenen Adler in den Himmel reckte.

Große Erfolge im Skispringen feierte auch Tschofenigs Freundin Alexandria Loutitt. Die 21-jährige Kanadierin gewann 2023 WM-Gold im slowenischen Planica. Trotz ihres eng getakteten Terminplans konnte sie den Kärntner nach seinem Sieg im Zielraum in Bischofshofen in die Arme schließen. Der nächste sportliche Höhepunkt wartet im März bei der WM in Trondheim auf den Skispringer: Seine Leichtigkeit könnte Tschofenig dabei helfen, seiner Freundin nachzuziehen und eine Einzel-Gold-Medaille zu gewinnen.