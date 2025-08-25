Darja Varfolomeev: Grazil bis in die Fingerspitzen

Als bei der Siegerehrung in Rio de Janeiro die georgische Hymne für die Weltmeisterin gespielt wurde, entglitten Darja Varfolomeev nur kurz die Gesichtszüge. Die neue Titelträgerin im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik hatte natürlich die deutsche Nationalhymne erwartet. Schließlich startet Varfolomeev für Deutschland, seit sie im Alter von zwölf Jahren aus der russischen Region Altai in Westsibirien ins Turninternat nach Fellbach-Schmiden wechselte. „Ich dachte: Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach nur meine Hymne singen“, erzählte die 18-Jährige von ihrer Verunsicherung auf dem Siegerpodest.

Glücklicherweise hatten die WM-Organisatoren noch ausreichend Gelegenheit, ihren Fehler wieder gut zu machen. Darja Varfolomeev gewann in Brasilien noch vier weitere WM-Titel – mit Ball, Keulen, Band sowie im Mannschafts-Wettkampf. Damit hat sie ihre Ausnahmestellung als Königin der Rhythmischen Sportgymnastik erneut untermauert. Schon bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr in Paris verzückte die grazile, 170 Meter große Athletin als Goldmedaillengewinnerin an ihrem Lieblingsgerät, dem Band, und mit Bronze im Mehrkampf.

Mit Disziplin und starkem Willen verfolgt Darja Varfolomeev ihre sportlichen Ziele

Die Erfolgsgeschichte kommt nicht von ungefähr. Darjas Mutter stammt aus Russland, war selbst rhythmische Sportgymnastin und schulte die Tochter schon im Kleinkindalter, bis sie an den Bundesstützpunkt nach Deutschland wechselte. Ohne ein Wort Deutsch zu können, was zeigt, mit welcher Disziplin und mit welchem Willen sie schon früh ihre sportlichen Ziele verfolgte. Trainiert wird sie bis heute von einer Meisterin ihres Faches, Julija Raskina aus Belarus, selbst olympische Silbermedaillengewinnerin im Mehrkampf. Eine strenge Lehrerin, die es versteht, das Beste aus ihrem Schützling herauszukitzeln.

2024 wird Varfolomeev zur „Sportlerin des Jahres“ gekürt

Dennoch sei es nicht leicht gewesen, sich nach dem Olympia-Erfolg wieder auf den Sport zu konzentrieren, räumte Varfolomeev ein. Die Wahl zur Sportlerin des Jahres 2024 sowie öffentliche Auftritte und Werbeverträge haben ihre Popularität deutlich vergrößert. Mittlerweile ist sie volljährig und hat ihren Schulabschluss geschafft. „Es hat sich schon viel geändert. Aber ich bin immer noch Darja. Ich kämpfe immer noch und hoffe, dass ich mein Bestes zeigen kann“, betont Varfolomeev gerne. Bei der WM in Brasilien ist ihr das einmal mehr herausragend geglückt.