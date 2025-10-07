Darmstadt 98 - Schalke 04 live im TV und Stream: Wo läuft das Pokalspiel im Fernsehen?

Der DFB-Pokal 2025/26 wird in dieser Saison bereits zum 83. Mal ausgetragen und bringt erneut Teams aus allen Ligen des deutschen Fußballs zusammen. Seit seiner Einführung im Jahr 1935 ist der Pokal fester Bestandteil des nationalen Wettbewerbs und gilt nach der Meisterschaft als wichtigster Titel im Vereinsfußball. Sein besonderer Reiz liegt im K.-o.-Modus, der regelmäßig für unerwartete Duelle sorgt, Profiklubs treffen auf Amateurvereine, Favoriten auf Außenseiter und so entstehen dabei Begegnungen, die es in dieser Form noch nie gab.

In der Vorsaison gewann der VfB Stuttgart das Finale des DFB-Pokals mit 4:2 gegen Arminia Bielefeld und sicherte sich damit den vierten Titel seiner Vereinsgeschichte. Rekordsieger bleibt der FC Bayern München mit insgesamt 20 Pokalerfolgen. Seit August 2025 läuft eine neue Ausgabe des Wettbewerbs, in der noch 32 Teams um den Einzug ins Achtelfinale spielen. Eines der Duelle der zweiten Runde findet im Merck-Stadion am Böllenfalltor statt, wo der SV Darmstadt 98 auf den FC Schalke 04 trifft. Beide Vereine verbinden die Erfahrung aus der 2. Bundesliga, doch nun stehen sie im Pokal direkt gegenüber.

Wann findet das Spiel zwischen Darmstadt und Schalke statt? Wo sind die Pokal-Begegnungen im Free-TV und Stream zu sehen? Wie sieht die Bilanz beider Teams aus? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur Partie der 2. Runde finden Sie hier.

Darmstadt 98 - Schalke 04 im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Das Pokalspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Schalke 04 findet am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, statt. Um 20.45 Uhr findet das Spiel im Merck-Stadion am Böllenfalltor statt, das etwa 17.800 Zuschauer fasst. Die Partie ist Teil der zweiten Pokalrunde, welche im Oktober ausgetragen wird. Die siegreiche Mannschaft zieht in das Achtelfinale ein, das im Dezember 2025 auf dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 steht.

Darmstadt 98 - Schalke 04 live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 liegt auch in dieser Saison wieder beim Pay-TV-Sender Sky sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Insgesamt werden 15 ausgewählte Partien live im Free-TV übertragen, darunter die beiden Halbfinals und das Finale im Berliner Olympiastadion. In jeder Runde zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender außerdem mindestens zwei weitere Spiele. Alle übrigen Begegnungen sind ausschließlich bei Sky zu sehen.

Dazu gehört auch das Zweitrundenspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Schalke 04 am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025. Die Partie wird nur bei Sky übertragen und kann dort sowohl in der Einzeloption als auch in der Konferenz verfolgt werden. Wer das Spiel live sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement oder den Zugang über den Streamingdienst WOW. Der Preis für ein entsprechendes Abo liegt derzeit bei rund 22 Euro pro Monat. ARD und ZDF zeigen im Anschluss an die Begegnung Zusammenfassungen und Analysen in ihren Sportsendungen.

Hier finden Sie alle Details zur Begegnung zwischen Darmstadt und Schalke:

Spiel: Darmstadt 98 vs. Schalke 04 (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Darmstadt 98 - Schalke 04 im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

In der 2. Bundesliga-Saison 2024/25 standen sich der SV Darmstadt 98 und der FC Schalke 04 zweimal gegenüber. Beide Duelle entschieden die Hessen für sich. Im Hinspiel siegte Darmstadt mit 5:3 gegen Schalke, im Rückspiel folgte ein 2:0-Heimerfolg am Böllenfalltor. Blickt man auf die Gesamtbilanz, trafen laut fussballdaten.de beide Vereine bislang 20 Mal in Pflichtspielen aufeinander. Mit 11 Siegen hat Schalke 04 den leichten Vorteil auf seiner Seite, während Darmstadt bisher 7 Erfolge verbuchen konnte. Zwei Begegnungen endeten unentschieden.