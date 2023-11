Clemens erreicht bei WM-Generalprobe Halbfinale

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat seine Form wiedergefunden - und weckt drei Wochen vor WM-Beginn Erinnerungen an einen ganz besonderen Coup.

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens kommt pünktlich vor der WM in London wieder in Form und hat bei der Generalprobe das Halbfinale erreicht.

Der 40 Jahre alte Saarländer besiegte in Minehead den Engländer Luke Woodhouse mit 10:7 und steht bei den Players Championship Finals in der Runde der letzten Vier. Dort bekommt es Clemens am Abend (20.00 Uhr/ DAZN) mit dem langjährigen Primus Michael van Gerwen aus den Niederlanden zu tun.

Es ist nach Max Hopp 2018 bei der EM und Clemens bei der diesjährigen WM überhaupt erst das dritte Mal, dass ein deutscher Einzelspieler das Halbfinale bei einem der wichtigen Major-Turniere erreicht. Gegen Woodhouse spielte der "German Giant", wie Clemens genannt wird, exzellent. Mit einem Finish von 160 Punkten sorgte Clemens für die Vorentscheidung. Im letzten Leg traf er Bullseye und entschied damit die Partie. Das Jahr 2023 verlief seit dem WM-Coup schleppend und mit vielen Enttäuschungen.

Für Clemens geht es kurz vor der WM (15. Dezember bis 3. Januar) auch um die Ausgangsposition im Alexandra Palace. Als Halbfinal-Teilnehmer wäre er auf Platz 22 gelistet. Besiegt er am Abend Favorit van Gerwen, würde Clemens von Rang 19 in die WM starten. Bei einem überraschenden Titelgewinn wäre Platz 15 und damit die bislang beste Platzierung eines deutschen Spielers in dem Ranking möglich.

