Darts-EM 2022: Zeitplan, Termine und Übertragung im TV und Stream

Welcher Zeitplan gilt für die Darts-EM 2022 in Dortmund? Hier finden Sie die Termine und die Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream.

Die Darts-EM 2022 wird von der PDC, der Professional Darts Corporation, in der Westfalenhalle in Dortmund ausgerichtet. Offiziell die EM 2022 European Darts Championship. In unserem Artikel erfahren Sie, nach welchem Zeitplan die Profis spielen und wo Sie das live und kostenlos im Free-TV oder Live-Stream sehen können.

Zeitplan und Termine der Darts-EM 2022

Zum 15. Mal findet die Darts-EM 2022 statt. Die Runden werden vom 27. bis 30. Oktober 2022 in Dortmund ausgetragen. Das ist der Zeitplan der European Darts Championship mit Datum und Uhrzeit sowie allen Runden und Finalwettkämpfen:

Datum Uhrzeit Runde Donnerstag, 27.10.22 20 Uhr 1. Runde, Best of 11 legs Freitag, 28.10.22 20 Uhr 1. Runde, Best of 11 legs Samstag, 29.10.22 13.45 Uhr 2. Runde, Best of 19 legs

20 Uhr 2. Runde, Best of 19 legs Sonntag, 30.10.22 13.45 Uhr Viertelfinals, Best of 19 legs

20 Uhr Halbfinals, Best of 21 legs

22.30 Uhr Finale, Best of 21 legs

Darts-EM 22 im TV und Live-Stream: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Fans des Darts-Sports können sich freuen: Die Darts-EM 2022 wird bei Sport1 live im Free-TV und online übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN stellt ebenfalls Live-Material zur Verfügung. Weitere Streams finden Sie außerdem kostenpflichtig bei dem Wettanbieter bet365.

Die Preisgelder bei der Darts-Europameisterschaft 22

Wie bereits 2021 liegt das Gesamtpreisgeld der Darts-EM 2022 bei 500.000 Pfund. Das sind umgerechnet mehr als 597.000 Euro. Diese Prämien erhalten die Teilnehmenden für ihre jeweiligen Rundenerfolge und Siege:

1. Runde : 6.000 Pfund

: 6.000 Pfund 2. Runde : 10.000 Pfund

: 10.000 Pfund Viertelfinale : 20.000 Pfund

: 20.000 Pfund Halbfinale 32.000 Pfund

32.000 Pfund Finale : 60.000 Pfund

: 60.000 Pfund Sieger: 120.000 Pfund

Sieger der Darts-EM in den vergangenen Jahren

Im Darts-Sport gibt es einige Top-Spieler, die regelmäßig den Sieg holen. Beispielsweise erreichte Phil Taylor aus England von 2008 bis 2011 viermal hintereinander den ersten Platz in der Darts-EM. Das gelang von 2014 bis 2017 auch Michael van Gerwen aus den Niederlanden. 2014 erzielte er im Halbfinale sogar ein Nine dart finish - als Zweiter überhaupt bei der EM. Zuletzt konnte er im Finale geschlagen werden, nämlich vom Engländer Rob Cross. Der gewann 2021 in Salzburg gegen van Gerwen mit 11:08.