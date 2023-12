Rekord bedeutet "nichts": Clemens auf eigenen Darts-Spuren

Gabriel Clemens tritt zu seinem 15. WM-Match im Ally Pally an, er ist alleiniger deutscher Rekordhalter. Für das Duell mit dem Engländer Chisnall tankt er im Saarland Kräfte.

Das Weihnachtsfest verbrachte Gabriel Clemens ganz gemütlich mit Familie im heimischen Saarland. "Da geht es gar nicht um Darts. Wir sind eingeladen bei meinem Bruder und verbringen dort Heiligabend. Man fliegt gerne heim", sagte der 40-Jährige vor den Festtagen.

Mit der weihnachtlichen Besinnlichkeit ist es ab 15.00 Uhr ( Sport1 und DAZN) vorbei. Clemens trifft heute in der dritten WM-Runde auf Englands Top-Profi Dave Chisnall. "Ich hoffe, dass ich ihm einen guten Kampf liefere", sagte Clemens.

Chizzy in Runde drei, der Sieger aus Daryl Gurney (Nordirland) und Ricky Evans (England) im Achtelfinale: Für Clemens bietet sich wie im Vorjahr eine gute Chance, ohne Sieg über einen echten Titelfavoriten ins Viertelfinale zu kommen. Es ist sein 15. WM-Einsatz, er ist inzwischen noch vor Max Hopp alleiniger deutscher Rekordspieler. Was er dazu sagt? "War mir nicht bewusst und bedeutet mir auch gar nichts."

Clemens hat sich in der erweiterten Weltspitze etabliert und ist bereits das vierte Mal in Serie in der dritten Runde, die traditionell nach Weihnachten gespielt wird. Auch das bedeutet dem wuchtigen Profi mit dem Spitznamen German Giant nicht zu viel.

"Es ist eine schöne Sache, aber die dritte Runde ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Wenn ich viermal in Folge im Viertelfinale war, könnte man sagen, dass das etwas Besonderes ist", sagte Clemens. Unmittelbar vor ihm (13.30 Uhr) ist im Norden Londons sein Kumpel und Landsmann Martin Schindler gegen Scott Williams (England) gefordert.

