Van Gerwen gewinnt ersten European-Tour-Titel seit 2019

Der Niederländer Michael van Gerwen hat seine Flaute auf der European Tour der Darts-Profis beendet und erstmals seit Mai 2019 wieder einen Titel gewonnen.

"Mighty Mike", wie van Gerwen genannt wird, bezwang den Engländer Rob Cross in Hildesheim mit 8:5 und bestätigte damit seine starke Form, die er zuletzt schon mit zwei Tagessiegen in der Premier League unter Beweis gestellt hatte. "Ich habe extrem lange dafür gearbeitet und es bedeutet mir sehr viel. Wieder ein European-Tour-Turnier zu gewinnen, fühlt sich absolut phänomenal an", sagte van Gerwen.

Mit seinem Titel bei den German Darts Championship machte der 32-Jährige auch in der Weltrangliste wieder Plätze gut. Van Gerwen sprang von Position fünf auf drei und überholte die beiden Engländer Michael Smith und James Wade. Letztmals auf der European Tour gewonnen hatte van Gerwen zuvor im Mai 2019 in Graz. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren aber auch einige Turniere ausgefallen. Weltranglistenerster bleibt Schottlands Weltmeister Peter Wright.

