Wieder ein Major-Halbfinale? Große Chance für Schindler

Zwei Monate nach dem sensationellen WM-Lauf von Gabriel Clemens steht auch Landsmann Martin Schindler vor einem großen Darts-Coup bei einem wichtigen Major-Turnier.

"The Wall", wie Schindler genannt wird, steht bei den UK Open im britischen Minehead überraschend im Viertelfinale und hat dort am Sonntag (13.45 Uhr/ Sport1 und DAZN) mit Andrew Gilding einen machbaren Gegner zugelost bekommen. Schindler verblüffte am Samstag mit Siegen über Englands Ex-Weltmeister Adrian Lewis (10:5) und den früheren Premier-League-Champion Jonny Clayton aus Wales (10:8).

Die Besonderheit bei den UK Open ist, dass es keine Setzliste gibt und jede Runde neu und ohne Restriktionen ausgelost wird. WM-Halbfinalist Clemens tut sich im Jahr 2023 weiterhin schwer. Nach seiner Auftaktniederlage beim Masters verlor der Saarländer auch beim nächsten Major direkt sein erstes Match, diesmal mit 5:10 gegen den Belgier Dimitri van den Bergh. Für die prestigeträchtige und hochdotierte Premier League hatte Clemens trotz seines WM-Halbfinaleinzugs keine Wildcard erhalten.

(dpa)