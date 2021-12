Die Fans sind zurück im Ally Pally: Das müssen Sie zur Darts-WM wissen

De Darts-WM soll vor 3000 Zuschauern stattfinden. Wo das zu sehen ist, wer die Favoriten sind und wie die Chancen der Deutschen sind - hier gibt es die Antworten.

Es werden für deutsche Augen befremdliche Bilder sein, die ab dem Mittwoch von der Darts-Weltmeisterschaft übertragen werden. Das hängt ausnahmsweise nicht mit den Kostümen zusammen, die die Zuschauer tragen. Vielmehr sollen nach einem Jahr coronabedingter Pause die Fans wieder in den Londoner Alexandra Palace stürmen. Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar ist das Turnier angesetzt – wir klären die wichtigsten Fragen dazu.

Die Darts-WM findet wieder mit Zuschauern statt – wie geht das?

Tatsächlich sollen zu den Partien alle 3000 Plätze im Londoner Alexandra Palace im Stadtbezirk Haringey besetzt sein. Möglich soll das mit einer 3G-Regelung sein, wonach nur negativ Getestete, Geimpfte oder Genesene Zutritt erhalten. Die Maskenpflicht gilt, sobald die Zuschauer den Tisch verlassen, an dem in aller Regel recht sportlich getrunken wird. Im vergangenen Jahr waren Fans nur am Eröffnungsabend erlaubt: 1000 Zuschauer sahen sich die Partien an. Danach fand die WM in einer leeren Halle statt.

Für den Rekordweltmeister Phil Taylor ist die Rückkehr der Fans eine gute Nachricht: "Die Fans sind alles, was dieses Spiel braucht. Es ist nicht das Gleiche ohne die Fans, deshalb ist es großartig, dass sie zurückkehren." Ob es bis zum Ende der WM am 3. Januar wirklich dabei bleibt? Am Dienstag lag die Inzidenz für Großbritannien bei 528,1 und nähert sich damit dem Rekordwert von 616,9, der im Januar 2021 gemessen wurde, an. Premierminister Boris Johnson will den steigenden Infektionszahlen mit einer Impf- und Boosterkampagne entgegenwirken. Zudem gilt seit Montag eine Homeoffice-Pflicht für alle, die es können.

Titelverteidiger und Favorit bei der Darts-WM: Gerwyn Price. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Wer sind die Favoriten bei der Darts-WM 2022?

Titelverteidiger und Nummer eins der Weltrangliste ist Gerwyn Price. Der ehemalige Rugby-Spieler holte sich im vergangenen Jahr gegen den Schotten Gary Anderson erstmals den Titel und wird nicht nur von den meisten Experten, sondern auch von sich selbst als Topfavorit gehandelt: "Gebt mir noch zwei oder drei Jahre mehr, dann werde ich noch viel dominanter sein. Auch wenn ich jetzt schon Weltmeister und Ranglistenerster bin", sagte der Waliser, dessen Spitzname "Iceman" lautet. Der Schotte Peter "Snakebite" Wright, der im Vorjahr als Titelverteidiger antrat und sich als Grinch verkleidet hatte, sowie der Niederländer Michael "Mighty Mike" van Gerwen gelten als härteste Verfolger von Price. Allerdings steckt der Ex-Champion van Gerwen aktuell in der Krise und hat im Jahr 2021 kein großes Turnier gewonnen.

Lesen Sie dazu auch

Gabriel Clemens ist der einzige gesetzte Deutsche. Im vergangenen Jahr wäre ihm beinahe der Sprung ins Viertelfinale geglückt.

Wie stehen die Chancen der deutschen Teilnehmer?

Unter den 96 Teilnehmern aus vier Ländern sind auch vier Deutsche dabei. Die Nummer eins ist Gabriel Clemens, der im vergangenen Jahr seine Qualität angedeutet hat: Im Achtelfinale hatte der Saarländer sieben Matchdarts, vergab diese aber allesamt. Clemens ist der einzige Deutsche, der gesetzt ist und deswegen erst in der 2. Runde antreten muss. Der frühere Handballer Florian Hempel und Martin Schindler treffen in der Erstrundenpartie aufeinander, haben aber bestenfalls Außenseiterchancen. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem erst 16 Jahre alten Fabian Schmutzler. Der Teenager machte Anfang November völlig überraschend die Qualifikation für die WM klar und gilt als großes Talent. Für TV-Kommentator Elmar Paulke ist es nur eine Frage der Zeit, bis das in Deutschland ohnehin boomende Darts einen deutschen Top-Spieler bekommt: "Die Niederlande haben seit Jahren Topleute – und nur 17 Millionen Einwohner. Da sollte in Deutschland bei seinen 80 Millionen Einwohnern mal auch was rauskommen. Und jetzt scheint sich etwas zu bewegen."

Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt gibt es bei der WM 2,5 Millionen britische Pfund (umgerechnet etwa 2,9 Millionen Euro) zu gewinnen. Auf den Sieger entfällt dabei eine halbe Million Pfund (etwa 590.000 Euro).

Wo sind die Partien zu sehen?

Die beiden Sender Sport1 und DAZN übertragen alle Partien der Darts-WM. Ein Großteil der Partien wird bei Sport1 im Free-TV übertragen, der Rest wird als kostenloser Livestream auf der Homepage des Senders und auf der App abrufbar sein. Start ist am Mittwochabend um 20 Uhr – und nur an den Weihnachtsfeiertagen und am Silvestertag werden keine Pfeile auf die Zielscheibe geworfen. Für beide Sender ist die Übertragung eines der quotenstärksten Sport-Ereignisse des Jahres.

Darts-Spielerin Fallon Sherrock. Foto: Tess Derry/PA Wire/dpa

Auf welche Akteure muss man sonst noch achtgeben?

Die Engländerin Fallon Sherrock ist eine von zwei Frauen im Teilnehmerfeld und machte vor zwei Jahren auf sich aufmerksam, als sie als erste Frau einen Mann besiegte und in die 3. Runde einzog. Nach einer verpassten Qualifikation im Vorjahr ist sie nun wieder dabei und könnte in der 3. Runde auf Gerwyn Price treffen. Dass sie teilweise auf die Rolle als Frau reduziert wird, ärgert die 27-Jährige: "Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind, und nicht als Frau in einem Männer-Event", sagte Sherrock der dpa. Außerdem kann es der bereits zurückgetretene Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld nicht lassen. Der 54-Jährige aus den Niederlanden, den immer wieder gesundheitliche Probleme plagen – unter anderem brach er im März nach einem Match zusammen – hat sich erneut für die WM qualifiziert. In der ersten Runde tritt er gegen den philippinischen Profi Lourence Ilagan an.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.