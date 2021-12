Wie Omikron die Lage bei der Darts-WM verschärft

Dass Großbritannien als Virusvariantengebiet zählt, hat auch Folgen für die deutschen Starter. Ex-Champion van Barneveld kommt mit einer Maske zu seinem Match.

Während vor einigen Tagen in Großbritannien infolge der sich rasant verbreitenden Omikron-Variante der Katastrophenfall ausgerufen wurde, geht bei der Darts-WM in London vieles wie gehabt weiter: Bei jedem Match sind 3000 Fans unter 3G-Bedingungen zugelassen, die nur auf dem Weg zu ihrem Platz eine Maske tragen müssen. Ansonsten gilt das volle Programm: jubeln, trinken, feiern. Dass sich das Virus wenig überraschend nicht aus dem Alexandra Palace aussperren lässt, wird immer deutlicher.

Zu sehen war dies etwa beim Auftritt von Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld. Der 54-jährige Niederländer, der in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, kam mit einem Mund- und Nasenschutz in den Alexandra Palace. Die Maske nahm er erst auf der Bühne ab.

Den Corona-konformen Start in die Partie wird es noch mindestens ein weiteres Mal geben: „Barney“, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, zeigte gegen den Philippiner Lourence Ilagan ein souveränes Spiel und gewann klar mit 3:0.

Gabriel Clemens feiert nach einem gewonnenen Satz. Foto: Kieran Cleeves/PA Wire/dpa/Archivbild

Gewinnt Gabriel Clemens, droht ein einsames Weihnachten

Der deutschen Nummer eins Gabriel Clemens droht im Falle des erwarteten Siegs in der zweiten Runde ein einsames Weihnachten. Der Saarländer, der am Donnerstag in das Turnier einsteigt (21 Uhr, Sport1 und DAZN), dürfte demnach nicht über das Fest nach Hause fliegen, sondern müsste in der britischen Hauptstadt bleiben, um rechtzeitig für ein Drittrundenmatch bereit zu sein. Die neuen Einreisebeschränkungen sehen in Deutschland eine zweiwöchige Quarantäne für alle Rückkehrer aus Großbritannien vor.

Für den Saarländer steht im Fall eines Drittrundeneinzugs ohnehin ein dicker Brocken an: Der „German Giant“ bekommt es für den Fall eines Sieges mit Jonny Clayton zu tun, der sein Zweitrundenspiel bereits gewann. Der Waliser gewann im Jahr 2021 vier sogenannte Major-Turniere, mehr als jeder andere Profi. „Mein Jahr bisher war fantastisch. Ich hoffe, dass ich es mit einem weiteren Turniersieg beenden kann“, so Clayton. Clemens gibt sich hingegen gewohnt gelassen: „Auslosungen kann man eh nie beeinflussen.“

Lesen Sie dazu auch

Fallon Sherrock schied bei der Darts-WM aus. Foto: John Walton/PA Wire/dpa

Fallon Sherrock will nächstes Jahr einen neuen Anlauf wagen

Unterdessen haben sich bereits einige prominente Starter aus dem Turnierfeld verabschiedet. Nachdem die aus deutsche Sicht große Hoffnung, der 16-jährige Fabian Schmutzler, ausschied, ist auch die beste weibliche Darts-Spielerin raus: Fallon Sherrock. Die Engländerin, auch als „Queen of the Palace“ betitelt, verlor knapp mit 2:3 gegen ihren Landsmann Steve Beaton. Die 27-Jährige hatte vor zwei Jahren als erste Frau ein WM-Spiel gewonnen. Nun strebt sie im Jahr 2022 eine sogenannte Tour-Card an, mit der sie für viele Turniere des Weltverbandes PDC startberechtigt wäre und gibt sich zuversichtlich: „Mein Spiel ist stärker als vor einem oder zwei Jahren.“