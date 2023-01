So sehen Sie das Finale der Darts-WM 2023 im Free-TV oder Stream

Michael Smith und Michael van Gerwen kämpfen heute im Finale der Darts-WM 2023 um den Sieg. Hier gibt es die Infos zur Uhrzeit und zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Im Finale der Darts-WM 2023 entscheidet sich heute, wer sich zum neuen Weltmeister krönen kann. Dabei treten Michael Smith und Michael van Gerwen gegeneinander an. Smith hatte im Halbfinale den Deutschen Gabriel Clemens mit 6:2 besiegt. Van Gerwen ließ Dimitri Van den Bergh beim 6:0-Sieg keine Chance - und könnte die Darts-Weltmeisterschaft nun zum vierten Mal gewinnen.

Um welche Uhrzeit ist das Darts-WM-Finale 2023 zu sehen? Hier bekommen Sie die Infos zum Termin und zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Finale der Darts-WM 2023: Uhrzeit und Termin

Das Duell Michael Smith - Michael van Gerwen steht am heutigen Dienstag, 3. Januar 2023, an. Die Uhrzeit für das Finale der Darts-WM 2023 ist 21 Uhr deutscher Zeit.

Übertragung der Darts-WM 2023: Finale live im Free-TV oder Stream

Die Übertragung der Darts-WM 2023 übernimmt zum einen DAZN. Hier waren auch alle anderen Spiele kostenpflichtig zu sehen. Das Finale wird bei DAZN ab 20.40 Uhr im Stream übertragen. Kommentator Elmar Paulke begleitet das Endspiel zusammen mit den beiden Experten Rusty-Jake Rodriguez und Rowby-John Rodriguez.

Es ist aber auch möglich, das Finale der Darts-WM 2023 live im Free-TV oder kostenlos im Stream zu sehen. Denn auch Sport 1 übernimmt die Übertragung. Hier geht es schon um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung los. Kommentiert wird von Basti Schwele. Wer das Ganze im Gratis-Stream sehen möchte, findet diesen auf der Seite des Senders.

Wer ist Michael Smith?

Michael Smith aus England kam am 18. September 1990 in St Helens zur Welt. Er stand schon zweimal im Finale einer Darts-Weltmeisterschaft.

2019 scheiterte er dort mit 3:7 gegen Michael van Gerwen, der auch 2023 wieder sein Gegner ist. 2022 verlor Smith das Finale mit 5:7 gegen Peter Wright. Bully Boy - so sein Spitzname - belegt aktuell Platz vier der Weltrangliste.

Michael Smith will sich in seinem dritten Finale einer Darts-WM endlich den Titel holen. Foto: Zac Goodwin/PA Wire, dpa

Wer ist Michael van Gerwen?

Michael van Gerwen aus den Niederlanden wurde am 25. April 1989 in Boxtel geboren. 2014 wurde er im Alter von 24 Jahren der jüngste Sieger einer Darts-WM. Es folgten weitere Weltmeister-Titel in den Jahren 2017 und 2019. Im Finale der Darts-WM 2023 hat er damit die Chance, zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Sein Spitzname lautet Mighty Mike. Aktuell belegt er Platz 3 der Weltrangliste.

Michael Smith gegen Michael van Gerwen im Darts-WM-Finale 2023: Wer ist Favorit?

Michael van Gerwen gilt als dreifacher Weltmeister als Favorit im Finale der Darts-WM 2023. In der Weltrangliste befindet er sich auch einen Platz über seinem Gegner Michael Smith, den er bereits 2019 im Finale besiegen konnte.

Preisgeld im Finale der Darts-WM 2023

Mit dem Erreichen des Finales haben sich Michael van Gerwen und Michael Smith schon einmal 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) gesichert. Der Weltmeister bekommt noch deutlich mehr Geld: Das Preisgeld im Finale der Darts-WM 2023 liegt bei 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro).

Darts-WM: Sieger der vergangenen Jahre

Wer waren die vergangenen Sieger bei der Darts-WM? Das sind die Weltmeister aus den vergangenen zehn Jahren:

2022 Peter Wright

2021 Gerwyn Price

2020 Peter Wright

2019 Michael van Gerwen

2018 Rob Cross

2017 Michael van Gerwen

2016 Gary Anderson

2015 Gary Anderson

2014 Michael van Gerwen

2013 Phil Taylor

Mit seinen drei Weltmeister-Titeln ist Michael van Gerwen übrigens längst nicht der Rekordhalter in der Geschichte der Darts-WM: Phil Taylor aus England holte bei 25 Teilnahmen bei der Weltmeisterschaft ganze 14 Mal den Titel. (sge)