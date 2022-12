Gabriel Clemens ist der deutsche Darts-Hoffnungsträger von der Kläranlage

Der 39-Jährige ist seit Jahren die deutsche Nummer eins im Darts-Sport und sorgte vor zwei Jahren für eine Überraschung. Im Netz erfährt er dennoch Häme und Hass.

Die Zeiten, in denen Darts in Deutschland als reiner Kneipensport abgetan wurde, sind längst vorbei. Die beiden Sender DAZN und Sport1 erzielen mit der Übertragung der Weltmeisterschaft aus London seit Jahren starke Quoten. Alleine diesem Jahr wird es 135 Stunden Live-Übertragung geben. Fehlt als deutscher Sicht also nur noch eine wichtige Zutat für den medialen Erfolg: ein deutscher Top-Spieler. Derjenige, der aktuell immer als erstes genannt wird, ist Gabriel Clemens. Am Mittwoch steigt er gegen den Iren William O'Connor ins Turnier ein (21.15 Uhr, DAZN und Sport1).

Der 39-Jährige aus dem Saarland rangiert auf Platz 25 der Weltrangliste und ist somit hochoffiziell der aktuell beste Pfeilewerfer mit einem deutschen Pass. Dass er für eine Überraschung sorgen kann, bewies er bei der WM 2021 - damals warf er den amtierenden Weltmeister Peter Wright aus dem Turnier. Buchstäblich Millimeter fehlten schon damals dazu, dass Clemens als erster Deutscher ins Viertelfinale eingezogen wäre. Im Achtelfinale hatte er sieben Matchdarts, also Chancen auf den Sieg. Nach 16 (!) vergebenen Siegchancen auf beiden Seiten saß damals der 17. Versuch seines Gegners Krzysztof Ratajski. Ohnehin scheint Clemens ein Fachmann fürs Spektakuläre zu sein: Schon einige Monate zuvor hatte er beim World Matchplay den Weltmeister von 2018, Rob Cross, keine Chance gelassen.

Bis 2018 hatte Gabriel Clemens als Industriemechaniker gearbeitet

Ein Fachmann ist Clemens aber auch für Wasserpumpen: Bis 2018 hatte er beim Entsorgungsverband Saar als Industriemechaniker gearbeitet. Dort war er unter anderem für die Reparatur von Pumpen auf Kläranlagen zuständig. Relativ spät erst hatte Clemens alles auf die Karte Darts-Profi gesetzt und ist seither dauerhaft freigestellt. Dass es mit dem Pfeilewerfen zu mehr als einem Hobby reichen könnte, war ihm, der von seiner Frau Lisa gemanaged wird, recht schnell klar: "Man merkt ja selbst, dass man vielleicht nicht ganz so schlecht ist."

Dennoch erreichen ihn, der wegen seiner Größe von 1,95 Metern und seiner Körperfülle als "German Giant" seine Spiele bestreitet, nicht nur positive Nachrichten. Über soziale Netzwerke erreichen ihn Hassbotschaften - die Kehrseite der Öffentlichkeit. Einem Nachrichtenschreiber, der ihn nach einer Niederlage beleidigte und mit einem Pizzaboten verglich, der bei einer ähnlich schlechten Leistung seinen Job verlieren würde, antwortete Clemens in einer öffentlichen Botschaft: Der Schreiber solle anstatt zu wetten, das Geld lieber sparen. "Zum Beispiel für ne Pizza". Treffsicher ist der deutsche Riese also nicht nur an der Darts-Scheibe.

