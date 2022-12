Darts-WM 2023: Spielplan und Übertragung

Darts-WM 2023: Wo läuft sie im TV und Stream? Welcher Spielplan gilt? Das und mehr lesen Sie in diesem Artikel.

Die World Darts Championship 2023 der PDC ist die 30. Weltmeisterschaft dieser Art. Sie hat Mitte Dezember 2022 begonnen und läuft bis Januar 2023. Austragungsort ist zum sechzehnten Mal der Alexandra Palace, genannt Ally Pally, in London, in der die Teilnehmer um die Sid Waddell-Trophy und den Siegerscheck von 500.000 £ antreten. Aktueller Titelverteidiger ist Doppelweltmeister Peter Wright, genannt "Snakebite". Alles, was Sie rund um die Darts-WM 23, ihren Spielplan und die Übertragung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Spielplan und Termine der Darts-WM 2023

Start der Darts-WM 2023 war am 15. Dezember 2022. Das Finale ist für den 3. Januar 2023 geplant. Unser Zeitplan zeigt Ihnen alle Runden mit Datum und Uhrzeit.

Datum Uhrzeit (MEZ) Runde Donnerstag, 15.12.22 20 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Freitag, 16.12.22 13.30 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde

20 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Samstag, 17.12.22 12 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde

21 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Sonntag, 18.12.22 12 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde

21 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Montag, 19.12.22 13.30 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde

20 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Dienstag, 20.12.22 20 Uhr 3x erste Runde, 1x zweite Runde Mittwoch, 21.12.22 13.30 Uhr 2x erste Runde, 2x zweite Runde

20 Uhr 4x zweite Runde Donnerstag, 22.12.22 13.30 Uhr 4x zweite Runde

20 Uhr 4x zweite Runde Freitag, 23.12.22 13.30 Uhr 4x zweite Runde

20 Uhr 4x zweite Runde Dienstag, 27.12.22 13.30 Uhr 3x dritte Runde

20 Uhr 3x dritte Runde Mittwoch, 28.12.22 13.30 Uhr 3x dritte Runde

20 Uhr 3x dritte Runde Donnerstag, 29.12.22 13.30 Uhr 3x dritte Runde

20 Uhr 1x dritte Runde, 2x vierte Runde Freitag, 30.12.22 13.30 Uhr 3x vierte Runde

20 Uhr 3x vierte Runde Sonntag, 1.1.23 13.30 Uhr 2x Viertelfinals

20.30 Uhr 2x Viertelfinals Montag, 2.1.23 20.30 Uhr 2x Halbfinals

21 Uhr Finale

Die Darts-WM 2023 live im TV und Stream

Die Darts-WM 2023 können Fans sowohl im Free-TV als auch im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgen.

Das Finale 2022 bescherte Sport1 einen Quoten-Rekord, insgesamt 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten dieses zu Spitzenzeiten, im Schnitt waren es 530.000 Zuschauer über alle Spieltage hinweg.

Kostenlos im Fernsehen laufen die Spiele auf Sport1.

DAZN bietet wiederum die Online-Übertragung an. Ausgewählte Spiele streamt auch Sport1.

Wir stellen Ihnen untenstehend einen umfassenden TV-Kalender mit allen Sendeterminen zur Verfügung.

Tickets für die Darts-WM 2023

Der Verkauf für die Tickets zur Darts-WM 2023 läuft. Eine Karte bekommen Sie ab 20 Pfund. Der Veranstalter bietet Table Tickets, Tier Tickets und Hospitality Tickets an. Außerdem können Fans Reise-Pakete zur Darts Championship buchen. Wer beim Finale am 3. Januar 2023 dabei sein will, zahlt zwischen 65 und 400 Pfund. Auf der Webseite der PDC können die aktuellen Ticketverfügbarkeiten gecheckt werden - die meisten sind bereits ausverkauft.

Legendärer Austragungsort der Darts-WM 23: Das Ally Pally

Die World Darts Championship 2023 findet im Alexandra Palace statt, der den Spitznamen Ally Pally trägt und bereits 1873 als Freizeitpark eröffnet wurde. Er liegt im Norden Londons auf einer Anhöhe. Woher kommt der Name Alexandra Palace? Dieser ist auf Alexandra von Dänemark zurückzuführen. Als Gattin von König Eduard VII. war sie bis 1910 Queen Consort des Vereinigten Königreichs.

Kannten Sie schon diese spannenden Fakten rund um den Ally Pally?

Bereits zwei Wochen nach seiner Eröffnung brannte der Palace fast komplett ab und musste anschließend über zwei Jahre hinweg wieder aufgebaut werden.

und musste anschließend über zwei Jahre hinweg wieder aufgebaut werden. Im Ersten Weltkrieg kamen hier belgische Geflüchtete unter.

kamen hier belgische Geflüchtete unter. 1967 bot der Palast Platz für ein Festival des Londoner Undergrounds , unter anderem mit Pink Floyd und Yoko Ono .

, unter anderem mit und . Die Darts-WM wird seit 2007 im Ally Pally ausgetragen. Davor fand dort bereits das älteste Dartsturnier der Welt statt, das News of the World Darts Tournament.

wird seit 2007 im ausgetragen. Davor fand dort bereits das älteste Dartsturnier der Welt statt, das News of the World Darts Tournament. Ebenfalls im Alexandra Palace spielen seit 2012 die Snooker Masters.