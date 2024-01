Littler vs. Humphries im Finale der Darts-WM 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Das Finale der Darts-WM 2024 läuft heute live im Free-TV und Stream. Die beiden Engländer Littler und Humphries stehen sich gegenüber. Infos zur Übertragung gibt es hier.

Es war eine spannende und wendungsreiche Darts-WM 2024: Favoriten sind früh ausgeschieden und ein absoluter Underdog hat es sogar ins Finale des Turniers geschafft. Der 16-jährige Luke Littler hat eine wahre Märchenreise hinter sich, denn es ist nicht nur sein erstes Finale bei einer Darts-WM, es ist auch seine erste Teilnahme überhaupt an dem Turnier. In den Medien wird das junge Talent daher auch als "Darts-Wunderkind" bezeichnet, in seiner Heimat England ziert er zahlreiche Titelblätter und ist in seinen jungen Jahren bereits eine kleine Berühmtheit. In einem Interview mit Sky Sports sagt Littler zu seinem WM-Erfolg: "Ich habe keine Worte. Das ist einfach verrückt."

Der zweite Finalist wird es dem Wunderkind allerdings nicht leicht machen: Sein Namensvetter und die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste Luke Humphries hat gerade erst im Halbfinale bewiesen, wie gefährlich er ist. Dort ließ er Scott Williams mit einem klaren 6:0 Sieg nämlich keinerlei Chance und schaffte es zwischenzeitlich im Schnitt auf beeindruckende 121,8 Punkte. Nun kommt es zum Showdown zwischen den beiden Lukes: Wer wird den WM-Sieg nach England holen? Wir verraten Ihnen, wie sie das Finale der Darts-WM 2024 live im Free-TV und Stream verfolgen können. Alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

Finale der Darts-WM 2024: Uhrzeit und Termin

Heute am 3. Januar 2024 treffen Humphries und Littler im Finale der Darts-WM 2024 aufeinander. Los geht es um 21 Uhr im "Ally Pally", wie der Alexandra Palace in London auch genannt wird. Für die beiden Engländer ist es also ein Heimspiel.

Übertragung der Darts-WM 2024: Finale live im Free-TV und Stream

Wenn Sie das Darts-WM-Finale 2024 live im TV oder Stream verfolgen möchten, dann müssen Sie dazu nicht extra ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Übertragung der Darts-WM wird zwar auch vom Streamingdienst DAZN übernommen, aber Sport1 hat das gesamte Turnier ebenfalls im Free-TV gezeigt. Der Spartensender zeigt das Finale ab 21 Uhr live und in voller Länge. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Humphries vs. Littler im Darts-WM-Finale 2024

vs. im Darts-WM-Finale 2024 Datum: Mittwoch, 3. Januar 2024

Mittwoch, 3. Januar 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Alexandra Palace , London

, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Sport1, DAZN

Preisgeld im Finale der Darts-WM 2024

Luke Littler und Luke Humphries haben sich mit dem Einzug ins Finale jeweils bereits 200.000 Pfund (etwa 230.000 Euro) gesichert. Der Gewinner und zukünftige Weltmeister bekommt allerdings noch einmal eine ganze Menge mehr: 500.000 Pfund (etwa 580.000 Euro) werden als Preisgeld an den Sieger der Darts-WM 2024 ausgeschüttet.

Darts-WM: Sieger der vergangenen Jahre

Im vergangenen Jahr konnte sich Michael Smith im Finale durchsetzen. Der Engländer galt auch bei der aktuellen Darts-WM 2024 als Favorit, flog aber bereits im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Chris Dobey aus dem Turnier. Auch Michael van Gerwen schied überraschend frühzeitig aus: Er konnte sich im Viertelfinale nicht gegen Scott Williams durchsetzen. Die letzten Gewinner des Turniers im Überblick: