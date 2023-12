Darts-WM 24

vor 32 Min.

Darts-WM 2024: Spielplan und Übertragung im Free-TV oder Stream

Plus Die Darts-WM 2024 begann Mitte Dezember und dauert bis Anfang Januar. Den Spielplan und alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Artikel anhören Shape

Die Darts-WM 2024 begann am 15. Dezember 2023 im Alexandra Palace in London. Der Austragungsort im Norden der Stadt ist besser bekannt als "Ally Pally" und besteht schon seit 1873. Die World Darts Championship 2024 der PDC ist die 31. Weltmeisterschaft dieser Art und das 17. Turnier, das im Ally Pally ausgetragen wird. Die Elite des Dart-Sports trifft sich am Ende des Jahres in London, um sich nicht nur die Sid-Waddel-Trophy zu sichern, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund mit nach Hause zu nehmen.

Wie sieht der Spielplan der Darts-WM 2024 aus? Welche Spieler treten an und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Darts-WM 2024 hAben wir hier für Sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen