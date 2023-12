Darts-WM 2024: Spielplan und Übertragung im Free-TV oder Stream

Die Darts-WM 2024 beginnt im Dezember und dauert bis Anfang Januar an. Den Spielplan und alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Die Darts-WM 2024 beginnt am 15. Dezember im Alexandra Palace in London. Der Austragungsort im Norden der Stadt ist besser bekannt als "Ally Pally" und besteht schon seit 1873. Die World Darts Championship 2024 der PDC ist die 31. Weltmeisterschaft dieser Art und das 17. Turnier, das im Ally Pally ausgetragen wird. Die Elite des Dart-Sports trifft sich am Ende des Jahres in London, um sich nicht nur die Sid-Waddel-Trophy zu sichern, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund mit nach Hause zu nehmen.

Wie sieht der Spielplan der Darts-WM 2024 aus? Welche Spieler treten an und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Darts-WM 2024 haben wir hier für Sie.

Termine der Darts-WM: Wann finden die Spiele statt?

Nach der Eröffnung am 15. Dezember 2023 startet die Darts-WM sofort mit den Matches der 1. und 2. Runde. Bis zum 3. Jaunuar 2024 treten die Darts-Profis täglich im Ally Pally an - sofern sie ihre Begegnungen gewinnen und es in die nächste Runde schaffen. Einzige Ausnahme sind die Weihnachtsfeiertage: Vom 24. bis zum 26. Dezember 2023 finden keine Matches statt. Der Rahmenterminkalender der Darts-WM 2024 im Überblick:

1. Runde: 15. bis 21. Dezember 2023

15. bis 21. Dezember 2023 Runde der letzten 64: 15. bis 23. Dezember 2023

15. bis 23. Dezember 2023 Sechzehntelfinale: 27. bis 29. Dezember 2023

27. bis 29. Dezember 2023 Achtelfinale: 29. Dezember und 30. Dezember 2023

29. Dezember und 30. Dezember 2023 Viertelfinale: Montag, 1. Januar 2023

Montag, 1. Januar 2023 Halbfinale: Dienstag, 2. Januar 2023

Dienstag, 2. Januar 2023 Finale: Mittwoch, 3. Januar 2023, 21 Uhr

Übertragung der Darts-WM 2024 im Free-TV und Stream: Wo läuft das Turnier?

Die Rechte zur Übertragung der Major-Turniere im Dart-Sport hat sich Sport1 gesichert. Der Spartensender ist somit für die Übertragung der Darts-WM 2024 im Free-TV zuständig. Auch online können Sie das Darts-Event live und kostenlos verfolgen. Sport1 zeigt das Turnier im Gratis-Stream auf Sport1.de oder auch über die hauseigene App. Hier die Infos zur Übertragung im Überblick:

Freitag, 15. Dezember 2023: Tag 1 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Samstag, 16. Dezember 2023: Tag 2 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 2 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Samstag, 16. Dezember 2023: Tag 2 - Abend-Session: 23.00 - 01.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 2 - Abend-Session: 23.00 - 01.00 Uhr ( ) Sonntag, 17. Dezember 2023: Tag 3 - Nachmittags-Session: 13.30 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 3 - Nachmittags-Session: 13.30 - 17.30 Uhr ( ) Sonntag, 17. Dezember 2023: Tag 3 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 3 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Montag, 18. Dezember 2023: Tag 4 - Abend-Session: 21.45 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 4 - Abend-Session: 21.45 - 00.00 Uhr ( ) Dienstag, 19. Dezember 2023: Tag 5 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.45 Uhr ( Sport1 )

Tag 5 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.45 Uhr ( ) Dienstag, 19. Dezember 2023: Tag 5 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 5 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Mittwoch, 20. Dezember 2023: Tag 6 - Nachmittags-Session: 13.00 - 18.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 6 - Nachmittags-Session: 13.00 - 18.30 Uhr ( ) Mittwoch, 20. Dezember 2023: Tag 6 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 6 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Donnerstag, 21. Dezember 2023: Tag 7 - Nachmittags-Session: 13.00 - 18.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 7 - Nachmittags-Session: 13.00 - 18.00 Uhr ( ) Donnerstag, 21. Dezember 2023: Tag 7 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 7 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Freitag, 22. Dezember 2023: Tag 8 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 8 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Freitag, 22. Dezember 2023: Tag 8 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 8 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Samstag, 23. Dezember 2023: Tag 9 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 9 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Samstag, 23. Dezember 2023: Tag 9 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 9 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Mittwoch, 27. Dezember 2023: Tag 10 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 10 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Mittwoch, 27. Dezember 2023: Tag 10 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 10 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Donnerstag, 28. Dezember 2023: Tag 11 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 11 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Donnerstag, 28. Dezember 2023: Tag 11 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 11 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Freitag, 29. Dezember 2023: Tag 12 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 12 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Freitag, 29. Dezember 2023: Tag 12 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 12 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Samstag, 30. Dezember 2023: Tag 13 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Tag 13 - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Samstag, 30. Dezember 2023: Tag 13 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Tag 13 - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Montag, 01. Januar 2024: Viertelfinale - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( Sport1 )

Viertelfinale - Nachmittags-Session: 13.00 - 17.30 Uhr ( ) Montag, 01. Januar 2024: Viertelfinale - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Viertelfinale - Abend-Session: 19.30 - 00.00 Uhr ( ) Dienstag, 02.Januar 2024: Halbfinale- Abend-Session: 18.00 - 00.30 Uhr ( Sport1 )

Halbfinale- Abend-Session: 18.00 - 00.30 Uhr ( ) Mittwoch, 03. Januar 2024: Finale - Abend-Session: 18.00 - 00.00 Uhr ( Sport1 )

Neben Sport1 zeigt auch DAZN das Turnier. Wenn Sie über das entsprechende Abo verfügen, können Sie die Darts-WM 2024 auch bei dem kostenpflichtigen Streaming-Anbieter verfolgen.

Spielplan der Darts-WM 2024: Der Zeitplan im Überblick

Insgesamt haben 96 Spieler eine Chance auf die begehrte Trophäe und das Preisgeld von 500.000 Pfund. Dementsprechend ist im Spielplan der Darts-WM 2024 auch eine lange Liste an Begegnungen angesetzt. Die Top 32 Spieler der "PDC Order of Merit" sind dabei automatisch gesetzt für die 2. Runde des Turniers. Hier bei uns finden Sie den gesamten Zeitplan der Weltmeisterschaft im Überblick:

Session 1: Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr

Kevin Doets ( NED ) – Stowe Buntz ( USA )

Cameron Menzies (SCO) – Rusty-Jake Rodriguez (AUT)

Simon Whitlock (AUS) – Paolo Nebrida (PHI)

Michael Smith (ENG) – Kevin Doets ( NED )/ Stowe Buntz ( USA )

Session 2: Samstag, 16. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Connor Scutt (ENG) – Krzysztof Kciuk (POL)

(ENG) – (POL) Jules van Dongen ( USA ) – Darren Penhall (AUS)

) – (AUS) Lee Evans (ENG) – Sandro Eric Sosing (PHI)

(ENG) – Sandro Eric Sosing (PHI) Dave Chisnall (ENG) – Cameron Menzies (SCO)/ Rusty-Jake Rodriguez (AUT)

Session 3: Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr MEZ

Jamie Hughes (ENG) – David Cameron (CAN)

(ENG) – (CAN) Keane Barry (IRL) – Reynaldo Rivera (PHI)

(IRL) – (PHI) Scott Williams (ENG) – Haruki Muramatsu (JPN)

(ENG) – (JPN) Gary Anderson (SCO) – Simon Whitlock (AUS)/Paolo Nebrida (PHI)

Session 4: Sonntag, 17. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Ricky Evans (ENG) – Simon Adams (RSA)

(ENG) – (RSA) Jim Williams (WAL) – Norman Madhoo (GUY)

(WAL) – Norman Madhoo (GUY) Matt Campbell (CAN) – Lourence Ilagan (PHI)

(CAN) – Lourence Ilagan (PHI) Joe Cullen (ENG) – Jules van Dongen ( USA )/ Darren Penhall (AUS)

Session 5: Sonntag, 17. Dezember, 20 Uhr MEZ

Dylan Slevin (IRL) – Florian Hempel (D)

(IRL) – (D) Niels Zonneveld ( NED ) – Darren Webster (ENG)

( ) – (ENG) Jermaine Wattimena ( NED ) – Fallon Sherrock (ENG)

( ) – Fallon Sherrock (ENG) Luke Humphries (ENG) – Lee Evans (ENG)/Sandro Eric Sosing (PHI)

Session 6: Montag, 18. Dezember, 20 Uhr MEZ

Mario Vandenbogaerde (BEL) – Thibault Tricole (FRA)

Gian van Veen ( NED ) – Man Lok Leung (HKG)

( ) – Man Lok Leung (HKG) Martin Lukeman (ENG) – Haupai Puha (NZL)

(ENG) – Haupai Puha (NZL) Gerwyn Price (WAL) – Connor Scutt (ENG)/ Krzysztof Kciuk (POL)

Session 7: Dienstag, 19. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Ian White (ENG) – Tomoya Goto (JPN)

(ENG) – (JPN) Ritchie Edhouse (ENG) – Jeffrey de Graaf (SWE)

Keegan Brown (ENG) – Boris Krcmar (CRO)

(ENG) – (CRO) James Wade (ENG) – Matt Campbell (CAN)/Lourence Ilagan (PHI)

Session 8: Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr MEZ

Steve Beaton (ENG) – Wessel Nijman ( NED )

(ENG) – Wessel Nijman ( ) Mike De Decker (BEL) – Dragutin Horvat (D)

(D) Ricardo Pietreczko (D) – Mikuru Suzuki (JPN)

Michael van Gerwen ( NED ) – Keane Barry (IRL)/ Reynaldo Rivera (PHI)

Session 9: Mittwoch, 20. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Radek Szaganski (POL) – Marko Kantele (FIN)

Steve Lennon (IRL) – Owen Bates (ENG)

(IRL) – (ENG) William O‘ Connor (IRL) – Bhav Patel (IND)

(IRL) – Bhav Patel (IND) Ross Smith (ENG) – Niels Zonneveld ( NED )/ Darren Webster (ENG)

Session 10: Mittwoch, 20. Dezember, 20 Uhr MEZ

Ryan Joyce (ENG) – Alex Spellman ( USA )

(ENG) – ( ) Richard Veenstra ( NED ) – Ben Robb (NZL)

( ) – (NZL) Christian Kist ( NED ) – Luke Littler (ENG)

( ) – (ENG) Peter Wright (SCO) – Jim Williams (WAL)/Norman Madhoo (GUY)

Session 11: Donnerstag, 21. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Mickey Mansell (NIR) – Xiaochen Zong (CHI)

(NIR) – Xiaochen Zong (CHI) Luke Woodhouse (ENG) – Berry van Peer ( NED )

(ENG) – Berry van Peer ( ) Madars Razma (LAT/32) – Mike De Decker (BEL)/ Dragutin Horvat (D)

(D) Rob Cross (ENG) – Mario Vandenbogaerde (BEL)/Thibault Tricole (FRA)

Session 12: Donnerstag, 21. Dezember, 20 Uhr MEZ

Andrew Gilding (ENG/20) – Christian Kist ( NED )/ Luke Littler (ENG)

( )/ (ENG) Danny Noppert ( NED /7) – Scott Williams (ENG)/ Haruki Muramatsu (JPN)

/7) – (ENG)/ (JPN) Gabriel Clemens (D/22) – Gian van Veen ( NED )/Man Lok Leung (HKG)

(D/22) – Gian van ( )/Man Lok Leung (HKG) Damon Heta (AUS/10) – Martin Lukeman (ENG)/Haupai Puha (NZL)

Session 13: Freitag, 22. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Brendan Dolan (NIR) – Mickey Mansell (NIR)/Xiaochen Zong (CHI)

(NIR)/Xiaochen Zong (CHI) José de Sousa (POR) – Ritchie Edhouse (ENG)/Jeffrey de Graaf (SWE)

(POR) – Ritchie Edhouse (ENG)/Jeffrey de Graaf (SWE) Krzysztof Ratajski (POL) – Jamie Hughes (ENG)/ David Cameron (CAN)

(POL) – (ENG)/ (CAN) Dirk van Duijvenbode ( NED ) – Keegan Brown (ENG)/ Boris Krcmar (CRO)

Session 14: Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr MEZ

Dimitri Van den Bergh (BEL) – Dylan Slevin (IRL)/ Florian Hempel (D)

(IRL)/ (D) Martin Schindler (D) – Jermaine Wattimena ( NED )/Fallon Sherrock (ENG)

(D) – ( )/Fallon Sherrock (ENG) Raymond van Barneveld ( NED ) – Radek Szaganski (POL)/Marko Kantele (FIN)

( ) – Radek Szaganski (POL)/Marko Kantele (FIN) Chris Dobey (ENG) – William O‘ Connor (IRL)/Bhav Patel (IND)

Session 15: Samstag, 23. Dezember, 13.30 Uhr MEZ

Kim Huybrechts (BEL) – Richard Veenstra ( NED )/ Ben Robb (NZL)

( )/ (NZL) Callan Rydz (ENG) – Ricardo Pietreczko (D)/Mikuru Suzuki (JPN)

Rydz (ENG) – Ricardo Pietreczko (D)/Mikuru Suzuki (JPN) Jonny Clayton (WAL) – Steve Lennon (IRL)/ Owen Bates (ENG)

(WAL) – (IRL)/ (ENG) Daryl Gurney (NIR) – Steve Beaton (ENG)/Wessel Nijman ( NED )

Session 16: Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr MEZ