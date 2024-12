Darts-WM 2025: Spielplan und Übertragung im Free-TV oder Stream

Vom 15. Dezember 2024 bis zum Finale am 3. Januar 2025 findet die Darts-WM 2025 im Alexandra Palace in London statt. Erstmals sind auch sechs deutsche Vertreter mit dabei: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel, Niko Springer und Kai Gotthardt nehmen allesamt an der Darts-WM in London teil, die bereits zum 32. Mal ausgetragen wird. Im vergangenen Jahr besiegte Luke Humphries seinen Gegner Luke Littler im Endspiel der Darts-WM 2024 mit 7:4 und wurde erstmals Weltmeister. Der Sieger der Darts-WM 2025 erhält neben einer Trophäe auch eine halbe Million Pfund, das entspricht umgerechnet rund 600.000 Euro.

Wie sieht der Spielplan bei der Darts-WM 2025 aus? Welche Spieler treten an und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur Darts-WM 2025 haben wir hier für Sie.

Termine der Darts-WM: Wann finden die Spiele statt?

Nach der Eröffnung am 15. Dezember 2024 beginnt die Darts-WM mit den Begegnungen der 1. und 2. Runde. Bis zum 3. Januar 2025 treten die Darts-Profis täglich im Londoner Alexandra Palace an - natürlich unter der Voraussetzung, dass sie ihre Matches gewinnen und es in die nächste Runde schaffen. Spielfrei sind wie in den vergangenen Jahren Heiligabend, der erste und zweite Weihnachtstag sowie Silvester.

Hier einmal Rahmenterminkalender der Darts-WM 2025 im Überblick:

1. Runde und 2. Runde : 15. bis 23. Dezember 2024

3. Runde : 27. Dezember bis 29. Dezember 2024

Achtelfinale: 29. Dezember bis 30. Dezember 2024

Viertelfinale : Mittwoch, 1. Januar 2025

Halbfinale : Donnerstag, 2. Januar 2025

Finale : Freitag, 3. Januar 2025

Übertragung der Darts-WM 2025 im Free-TV und Stream: Wo läuft das Turnier?

Wie schon in den Jahren zuvor hat sich SPORT1 auch diesmal die Übertragungsrechte für die Darts-WM 2025 gesichert. Der Sender überträgt das Turnier im Ally Pally in diesem Jahr bereits zum 21. Mal live im Free-TV sowie kostenlos im Stream und auf YouTube. Auch auf Joyn und DAZN wird die Darts-WM übertragen - um letzteren Streamingdienst nutzen zu können, benötigen Sie allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Hier die Übertragung an den einzelnen Tagen im Überblick:

Sonntag, 15.12.2024: Tag 1 - Abendsession: 19.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Montag, 16.12.2024: Tag 2 - Nachmittagssession: 13.30 -17.30 Uhr ( SPORT1 )

Montag, 16.12.2024: Tag 2 - Abendsession: 20.15 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Dienstag, 17.12.2024: Tag 3 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Dienstag, 17.12.2024: Tag 3 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Mittwoch, 18.12.2024: Tag 4 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Donnerstag, 19.12.2024: Tag 5 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Donnerstag, 19.12.2024: Tag 5 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Freitag, 20.12.2024: Tag 6 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Freitag, 20.12.2024: Tag 6 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Samstag, 21.12.2024: Tag 7 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Samstag, 21.12.2024: Tag 7 - Abendsession: 23.00 - 1.00 Uhr ( SPORT1 )

Sonntag, 22.12.2024: Tag 8 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Sonntag, 22.12.2024: Tag 8 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Montag, 23.12.2024: Tag 9 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Montag, 23.12.2024: Tag 9 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Freitag, 27.12.2024: Tag 10 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Freitag, 27.12.2024: Tag 10 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Samstag, 28.12.2024: Tag 11 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Samstag, 28.12.2024: Tag 11 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Sonntag, 29.12.2024: Tag 12 - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Sonntag, 29.12.2024: Tag 12 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Montag, 30.12.2024: Tag 13 - Nachmittagssession: 13.30 -17.30 Uhr (SPORT1)

Montag, 30.12.2024: Tag 13 - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr (SPORT1)

Mittwoch, 01.01.2025: Viertelfinale - Nachmittagssession: 13.30 - 17.30 Uhr ( SPORT1 )

Mittwoch, 01.01.2025: Viertelfinale - Abendsession: 20.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Donnerstag, 02.01.2025: Halbfinale - Abendsession: 20.30 - 00.30 Uhr ( SPORT1 )

Freitag, 03.01.2024: Finale - Abendsession: 21.00 - 00.00 Uhr ( SPORT1 )

Spielplan der Darts-WM 2025: Der Zeitplan im Überblick

96 Spieler haben die Chance auf die begehrte Trophäe sowie die Siegprämie in Höhe von 500.000 Pfund. Dementsprechend stehen bei der Darts-WM 2025 auch jede Menge Begegnungen auf dem Programm. Die Top 32 Spieler der "PDC Order of Merit" sind automatisch gesetzt für die 2. Runde des Turniers.

Hier bei uns finden Sie den gesamten Zeitplan der Weltmeisterschaft auf einen Blick (wird nach und nach ergänzt):

Sonntag, 15. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Thibault Tricole (FRA) - Joe Comito (AUS)

Jermaine Wattimena (NED) - Stefan Bellmont (CHE)

Kim Huybrechts (BEL) - Keane Barry (IRL)

Luke Humphries (ENG) - Thibault Tricole (FRA)

Montag, 16. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Wesley Plaisier (NED) - Ryusei Azemoto (JPN)

Luke Woodhouse (ENG) - Lourence Ilagan (PHL)

Alan Soutar (SCO) - Kai Gotthardt (GER)

James Wade (ENG) - Jermaine Wattimena (NED)

Montag, 16. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr

Niels Zonneveld (NED) - Robert Owen (WAL)

Connor Scutt (ENG) - Ben Robb (NZL)

Cameron Menzies (SCO) - Leonard Gates (USA)

Dienstag, 17. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

James Hurrell (ENG) - Jim Long (CAN)

Kevin Doets (NED) - Noa-Lynn van Leuven (NED)

Ryan Joyce (ENG) - Darius Labanauskas (LIT)

Mike De Decker (BEL) - Luke Woodhouse (ENG)

Dienstag, 17. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr

Jeffrey de Graaf (SWE) - Rashad Sweeting (BHS)

Ricardo Pietreczko (GER) - Xiaochen Zong (CHN)

Ryan Meikle (ENG) - Fallon Sherrock (ENG)

Peter Wright (SCO) - Wesley Plaisier (NED)

Mittwoch, 18. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Jim Williams (WAL) - Paolo Nebrida (PHL)

Madars Razma (LVA) - Christian Kist (NED)

Ricky Evans (ENG) - Gordon Mathers (AUS)

Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Chris Landman (NED) - Lok Yin Lee (CHN)

Callan Rydz (ENG) - Romeo Grbavac (HRV)

Martin Lukeman (ENG) - Nitin Kumar (IND)

Gabriel Clemens (GER) - Robert Owen (WAL)

Donnerstag, 19. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Nick Kenny (WAL) - Stowe Buntz (USA)

Mensur Suljovic (SRB) - Matt Campbell (CAN)

Scott Williams (ENG) - Niko Springer (GER)

Michael Smith (ENG) - Kevin Doets (NED)

Freitag, 20. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Stephen Burton (ENG) - Alexander Merkx (NED)

Wessel Nijman (NED) - Cameron Carolissen (ZAF)

Ian White (ENG) - Sandro Eric Sosing (PHL)

Stephen Bunting - Kai Gotthardt

Freitag, 20. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Mickey Mansell (NI) - Tomoya Goto (JPN)

Florian Hempel (GER) - Jeffrey de Zwaan (NED)

William O’Connor (IRL) - Dylan Slevin (IRL)

Michael van Gerwen (NED) - James Hurrell (ENG)

Samstag, 21. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Karel Sedlacek (CZE) - Rhys Griffin (WAL)

Richard Veenstra (NED) - Alexis Toylo (PHL)

Brendan Dolan (NI) - Lok Yin Lee (HKG)

Chris Dobey (ENG) - Alexander Merkx (NED)

Samstag, 21. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Danny Noppert (NED) - Ryan Joyce (ENG)

Raymond van Barneveld (NED) - Nick Kenny

Luke Littler (ENG) - Ryan Meikle (ENG)

Damon Heta (AUS) - Connor Scutt (ENG)

Sonntag, 22. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Ryan Searle (Österreich) - Matt Campbell (Kanada) (R2)

Dirk van Duijvenbode (Niederlande) - Madars Razma (Lettland) (R2)

Joe Cullen (England) - Wessel Nijman (Niederlande) (R2)

Ritchie Edhouse (England) - Ian White (England) (R2)

Sonntag, 22. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Martin Schindler (Deutschland) - Callan Rydz (England) (R2)

Ross Smith (England) - Paolo Nebrida (Philippinen) (R2)

Gary Anderson (Schottland) - Jeffrey de Graaf (Schweden) (R2)

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Dylan Slevin (Irland) (R2)

Montag, 23. Dezember 2024, ab 13.30 Uhr

Krzysztof Ratajski (Polen) - Alexis Toylo (Philippinen) (R2)

Andrew Gilding (England) - Martin Lukeman (England) (R2)

Josh Rock (Nordirland) - Rhys Griffin (Wales) (R2)

Jonny Clayton (Wales) - Mickey Mansell (Nordirland) (R2)

Montag, 23. Dezember 2024, ab 20 Uhr

Gian van Veen (Niederlande) - Ricardo Pietreczko (Deutschland) (R2)

Daryl Gurney (Nordirland) - Florian Hempel (Deutschland) (R2)

Dave Chisnall (England) - Ricky Evans (England) (R2)

Rob Cross (England) - Scott Williams (England) (R2)

Freitag, 27. Dezember 2024, ab 13.45 Uhr

Damon Heta (Australien) - Luke Woodhouse (England) (R3)

Jonny Clayton (Wales) - Daryl Gurney (Nordirland) (R3)

Stephen Bunting (England) - Madars Razma (Lettland) (R3)

Freitag, 27. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr

Gerwyn Price (Wales) - Joe Cullen (England) (R3)

Jermaine Wattimena (Niederlande) - Peter Wright (Schottland) (R3)

Luke Humphries (England) - Nick Kenny (Wales) (R3)

Samstag, 28. Dezember 2024, ab 13.45 Uhr

Ryan Joyce (England) - Ryan Searle (England) (R3)

Scott Williams (England) - Ricardo Pietreczko (Deutschland) (R3)

Nathan Aspinall (England) - Andrew Gilding (England) (R3)

Samstag, 28. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr

Chris Dobey (England) - Josh Rock (England) (R3)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Brendan Dolan (England) (R3)

Luke Littler (England) - Ian White (England) (R3)

Sonntag, 29. Dezember 2024, ab 13.45 Uhr

Jeffrey De Graaf (Schweden) - Paolo Nebrida (Philippinen) (R3)

Kevin Doets (Niederlande) - Krzysztof Ratajski (Polen) (R3)

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Callan Rydz (England) (R3)

Montag, 30. Dezember 2024, ab 13.45 Uhr

Kevin Doets (Niederlande) - Chris Dobey (England)

Robert Owen (Wales) - Callan Rydz (England)

Ricardo Pietreczko (Deutschland) - Nathan Aspinall (England)

Montag, 30. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr

Stephen Bunting - Luke Woodhouse (England)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Jeffrey De Graaf (Schweden)

Luke Littler (England) - Ryan Joyce (England)

Mittwoch, 1. Januar 2025, ab 13.30 Uhr

2x Viertelfinale

Mittwoch, 1. Januar 2025, ab 20 Uhr

2x Viertelfinale

Donnerstag, 2. Januar 2025, ab 20.30 Uhr

2x Halbfinale

Freitag, 3. Januar 2025, 21 Uhr

Finale