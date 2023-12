3:2 nach 1:2 - Darts-Weltmeister Smith übersteht erste Hürde

Michael Smith startet bei der Darts-WM in London mit einem komplizierten Auftritt. Nach dem harten Auftaktmatch hat der Engländer eine lange Pause.

Darts-Titelverteidiger Michael Smith ist mit einem mühevollen Sieg in die WM gestartet. Der 33 Jahre alte Engländer mit dem Spitznamen "Bully Boy" drehte beim 3:2 gegen den Niederländer Kevin Doets am Freitagabend einen 1:2-Rückstand und überstand eine äußerst kritische Phase. Smith fand in dem schnellen Spiel zügig zu seinem Rhythmus, schwächelte dann aber. Erst im fünften Satz fing sich Smith wieder. Doets hatte zum Start in den Abend mit 3:0 gegen Stowe Buntz (USA) gewonnen.

Smith hat nun eine ganze lange Pause bis nach den Weihnachtstagen. In Runde drei könnte es gegen den deutschen Vertreter Dragutin Horvat gehen. Horvat müsste davor aber nacheinander Mike De Decker (Belgien) und Madars Razma aus Lettland besiegen. Der Engländer Smith hat ein relativ schwaches Jahr hinter sich und konnte seit dem WM-Titel am 3. Januar kaum noch überzeugen.

Zuvor hatte der ehemalige Team-Weltmeister Simon Whitlock bereits große Probleme. Der Australier setzte sich beim 3:2-Sieg über Paolo Nebrida aus den Philippinen nur knapp durch. Whitlock bekommt es am Samstagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem schottischen Ex-Weltmeister Gary Anderson zu tun. Der erste deutschsprachige Spieler hat sich bereits verabschiedet: Rusty-Jake Rodriguez aus Österreich musste sich dem Schotten Cameron Menzies mit 0:3 geschlagen geben.

(dpa)