Coup wiederholt sich: Hempel besiegt van den Bergh erneut

Florian Hempel dreht bei der WM auf und wirft Starspieler Dimitri van den Bergh aus dem Turnier. Der Sieg hat für den Darts-Profi noch eine weitere direkte Folge.

Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London ein fulminantes Comeback hingelegt und den belgischen Star Dimitri van den Bergh erneut aus dem Turnier geworfen. Der 33 Jahre alte Kölner drehte einen 0:2-Rückstand mit einer sensationellen Aufholjagd und gewann überraschend mit 3:2.

"Ich bin der Mann für die Comebacks", sagte Hempel beim Sieger-Interview. Vor zwei Jahren und einem Tag hatte Hempel dieses Duell bei der WM schon einmal für sich entschieden, damals mit 3:1. Der ehemalige Handballer erwischte zwar einen schwachen Start, steigerte sich dann aber merklich und setzte sich am Ende tatsächlich dank starker Nerven durch.

Sieg für Hempel aus zwei Gründen wichtig

Vorjahres-Halbfinalist van den Bergh, der sogar Matchdarts im vierten Satz hatte, muss damit ein ganz bitteres frühes Aus im Alexandra Palace verkraften. Für Hempel ist der Sieg gleich aus zwei Gründen wichtig: Er bleibt bei der WM im Rennen und trifft in Runde drei auf Stephen Bunting oder Ryan Joyce (beide England). Hempel verteidigt damit auch seine Tour Card, die ihm die Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren im Jahr 2024 ermöglicht.

Landsmann Gabriel Clemens hatte bereits die dritte Runde erreicht und trifft nun auf den englischen Weltklasseprofi Dave Chisnall. Ricardo Pietreczko hat am Samstag gegen Callan Rydz noch die Chance auf einen Einzug in die dritte Runde. In dieser würde ihn ein Duell mit Topfavorit Luke Humphries aus England erwarten.

(dpa)