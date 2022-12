Ex-Champion Anderson weiter - Williams trifft auf Clemens

Der frühere Weltmeister Gary Anderson hat bei der Darts-WM mit viel Mühe die dritte Runde erreicht.

Der Schotte siegte an seinem 52. Geburtstag mit 3:1 gegen den Letten Madars Razma.

Vor allem im dritten Satz hatte "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, viel Mühe und konnte einen 1:2-Rückstand nur mit Glück abwenden. Danach trumpfte der Routinier, der in Runde eins ein Freilos hatte, auf. In Runde drei erwartet Anderson den Sieger der Partie Chris Dobey (England) und Martijn Kleermaker (Niederlande). Anderson hatte das wichtigste Turnier des Jahres 2015 und 2016 für sich entschieden.

Für den deutschen Primus Gabriel Clemens geht es in der dritten Runde überraschend nicht gegen Englands Topspieler James Wade. Der ehemalige Europameister verlor mit 2:3 gegen Jim Williams aus Wales. Clemens wird gegen Williams als Favorit in die dritte Runde starten und könnte nach 2021 zum zweiten Mal ins WM-Achtelfinale einziehen.

(dpa)