Price kämpft sich durch - 3:1-Sieg zum Auftakt

Der Weltranglistenerste Gerwyn Price hat sich bei der Darts-WM in London in die dritte Runde gekämpft.

"The Iceman", wie der Waliser genannt wird, setzte sich mit etwas Mühe 3:1 gegen Luke Woodhouse aus England durch und bewahrte dabei nach schwachem Start die Nerven. Price muss das Turnier im Alexandra Palace gewinnen, wenn er auch nach der WM die Nummer eins der Welt sein will. Der Mitfavorit musste mit einigen Pfiffen und Buhrufen der Fans zurechtkommen, vor allem in der Anfangsphase.

In der dritten Runde, die erst nach der dreitägigen Weihnachtspause beginnt, könnte es zum Duell der Ex-Weltmeister kommen: der Niederländer Raymond van Barneveld ist dann möglicher Gegner. Zuvor muss "Barney" am Dienstagabend seine erste Prüfung gegen den Engländer Ryan Meikle meistern. Bislang ist noch keiner der großen Favoriten bei der WM ausgeschieden.

(dpa)