Die DFL schafft die Balljungen ab

Wenig schmeckte als Neunjähriger besser als das aus Leberkässemmel und Spezi bestehende Menü nach getaner Arbeit. 90 Minuten (plus Nachspielzeit) extremer Fokussierung verlangen nach schneller Energiezufuhr. Schließlich konnte zuvor nicht einmal für den Hauch eines Moments der Blick vom Spielfeld gewandt werden. Der Job des Balljungen erlaubt keine Unaufmerksamkeit. Wenn der Ball die Spielfeldmarkierung überquert hatte, musste er auf schnellstmöglichen Weg dem zum Einwurf parat stehenden Spieler bereitgestellt werden.

Außer natürlich, die Mannschaft des heimischen Dorfvereins lag in Führung. Dann entdeckte der Neunjährige die Langsamkeit, musste sich Schnürsenkel binden oder warf den Ball aus Versehen meterweit am Einwerfer vorbei. Subsumiert unter dem schnöden Begriff: Zeitspiel. Davor schreckten bis zuletzt auch Profivereine nicht zurück. Sie instruierten die Balljungen ab und an, doch dem Spielverlauf folgend zu handeln. Damit soll nun Schluss sein. Geht es nach der Deutschen Fußball Liga, werden die Balljungen zu Ballholern degradiert. Eigentlich ja Servicekräfte im Zustellungsbereich.

Bei den Profis liegen 19 Bälle parat

Die DFL empfiehlt den 36 Mannschaften der Ersten und Zweiten Liga ein neues Zustellungssystem. Demnach sollen die jugendlichen Servicekräfte die Bälle lediglich auf Markierungshütchen rund um das Spielfeld legen. Von dort können ihn sich die Spieler dann selbst schnappen. Mindestens 19 Spielgeräte werden pro Partie eingesetzt: ein Spielball, 14 Bälle an den Längsseiten und vier weitere hinter den Toren. Spätestens hier wieder der Unterschied zwischen Profi- und Amateursport deutlich. Mit 19 Bällen muss ein Kreisligist eine komplette Saison bestreiten. Während in den beiden oberen Bundesligen mindestens acht Ballkinder für die Zuführung der Bälle zuständig sind, sind es weiter unten meistens weniger.

Die sich auch noch ganz anderen Gefahren stellen müssen. Missrät der Befreiungsschlag des Innenverteidigers, muss der Ball aus dem dornigen Gebüsch getaucht werden, dessen Ursprung in Mordor zu verorten ist. Oder aus dem Garten des bösen Alten, in dessen Keller Gerüchten zufolge die Skalps ehemaliger Ballkinder hängen. Oder aus dem Maul des Bullterriers, der ja „nur spielen“ will. Leberkässemmel und Spezi sind eine hart verdiente Prämie. Wenig bereitet besser auf ein mühsames Arbeitsleben vor als die Tätigkeit als Servicekraft. Wenig macht mehr Spaß.